Две овчарки укусили за грудь прохожую

Прибывшие врачи не нашли следов укусов, от госпитализации женщина отказалась.

Вчера на улице Кротевича в Липецке из частного домовладения выбежали две овчарки и набросились на проходившую 60-летнюю женщину.Перепуганная женщина вызвала медиков и полицейских. Бригаде скорой помощи она сообщила, что собаки укусили ее за грудь. Осмотрев женщину, медики не обнаружили следов укусов.— От госпитализации женщина отказалась, — сообщили GOROD48 в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области.