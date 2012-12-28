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Происшествия
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34 минуты назад
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Две овчарки укусили за грудь прохожую
Прибывшие врачи не нашли следов укусов, от госпитализации женщина отказалась.
Перепуганная женщина вызвала медиков и полицейских. Бригаде скорой помощи она сообщила, что собаки укусили ее за грудь. Осмотрев женщину, медики не обнаружили следов укусов.
— От госпитализации женщина отказалась, — сообщили GOROD48 в Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области.
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