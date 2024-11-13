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Происшествия
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52 минуты назад
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Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет — пострадал пассажир
Автомобиль получил сильные повреждения.
— В аварии травмы получил 31-летний пассажир автомобиля. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
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