Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и вылетел в кювет — пострадал пассажир

Автомобиль получил сильные повреждения.



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Днем 13 ноября в Лебедянском районе на дороге Липецк-Данков 24-летний водитель не справился с управлением автомобилем «Мерседес» и машина вылетела в кювет.— В аварии травмы получил 31-летний пассажир автомобиля. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе расследования, — рассказали в пресс-службе областного управления МВД.