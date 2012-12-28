Циклон принесет в Липецкую область небольшой снег

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов активного циклона — пройдут осадки различной интенсивности. 16 ноября существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до +1, что на 1-2 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 17 градусов мороза.