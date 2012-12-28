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сегодня, 17:00
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Циклон принесет в Липецкую область небольшой снег

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов активного циклона — пройдут осадки различной интенсивности. 16 ноября существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до +1, что на 1-2 градуса выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. 

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 17 градусов мороза. 

снег
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Виктория
сегодня, 17:11
Пора начинать подготовку к Новому году! Мы с мужем решили обновить новогоднюю елку. Старая уже сыпется и не смотрится.
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Гость
38 минут назад
СыпЛется,если что
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ну и как?
7 минут назад
СыпЛется,если что Почему сыпЛется? Глагол какой проверочный? Сыпать или сыплать?
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