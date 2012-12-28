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сегодня, 17:00
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Циклон принесет в Липецкую область небольшой снег
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью — от -1 до -3 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.
День 13 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 17 градусов мороза.
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