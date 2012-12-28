78-летнюю липчанку обманули на два миллиона рублей: она якобы оказывала помощь запрещённым организациям

С 7 по 12 ноября пенсионерке звонили от имени полицейских и пугали уголовным делом.

12 ноября в полицию обратилась 78-летняя жительница Липецка, отправившая мошенникам больше двух миллионов рублей. Пожилой женщине звонили от имени полицейских и пугали уголовным делом за якобы оказанную финансовую помощь запрещенным в России организациям.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, мошенники обрабатывали пенсионерку пять дней, с 7 по 12 ноября, в итоге она перевела через банкоматы на счета аферистов 2 076 000 рублей.43-летняя липчанка откликнулась в мессенджере на просьбу подруги одолжить денег. Но оказалось — профиль ее подруги взломали мошенники. Им женщина перевела через онлайн-банк 6000 рублей.57-летней жительнице Ельца с 31 октября по 1 ноября звонили сотрудники «Центробанка» и «энергосбытовой компании». Они убедили женщину открыть кредитную карту с лимитом в 60 000 рублей, и из них 55 000 рублей она перевела мошенникам.