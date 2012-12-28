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Директора строительной компании оштрафовали прочти на 3,7 миллиона рублей за срыв ремонта моста
Общество
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14 минут назад
Директора строительной компании оштрафовали прочти на 3,7 миллиона рублей за срыв ремонта моста
Подрядчик должен был выполнить работы до 12 декабря 2023 года. Но ремонт моста не завершен до сих пор.
Директора привлекли к ответственности по части седьмой статьи 7.32 КоАП РФ «Бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства».
«Не были вовремя исполнены обязательства по госконтракту на ремонт мостового перехода в Данковском районе. Подрядчик должен был выполнить работы до 12 декабря 2023 года. Но ремонт моста не завершен до настоящего времени», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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