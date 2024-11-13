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33 минуты назад

Пять человек эвакуированы из горящей многоэтажки

Пожар возник в квартире дома на улице Агрономической.

В результате пожара в десятиэтажном доме на улице Агрономической в Липецке ночью 13 ноября были эвакуированы пять жильцов. Огонь уничтожил вещи и мебель в квартире на семи квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Также ночью на улице Баумана сгорел 27-летний «ВАЗ-2106». В селе Долгое Данквосвкого района сгорело бесхозное строение.

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Днем ранее в Липецке зарегистрировано четыре происшествия. На улице Баумана произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, а в доме № 2 по улице Петра Смородина закоротило щитовую. Оба случая обошлись без пожара. На улице Космонавтов,3 в квартире подгорела пища. В деревне Мульгино Измалковского района сгорел кровля надворной постройки.
МЧС
пожар
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