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Происшествия
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33 минуты назад
Пять человек эвакуированы из горящей многоэтажки
Пожар возник в квартире дома на улице Агрономической.
Также ночью на улице Баумана сгорел 27-летний «ВАЗ-2106». В селе Долгое Данквосвкого района сгорело бесхозное строение.
Днем ранее в Липецке зарегистрировано четыре происшествия. На улице Баумана произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции, а в доме № 2 по улице Петра Смородина закоротило щитовую. Оба случая обошлись без пожара. На улице Космонавтов,3 в квартире подгорела пища. В деревне Мульгино Измалковского района сгорел кровля надворной постройки.
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