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сегодня, 14:17
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Липчане отсудили почти 43 тысячи рублей за опоздание поезда

Из-за неисправности локомотива поезд прибыл в столицу с опозданием в полтора часа.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с опозданием поезда.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, поезд Липецк–Москва из-за неисправности локомотива прибыл в столицу с опозданием в полтора часа. В результате два пассажира опоздали на поезд «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. Купленные за 29 233 рубля билеты они сдали, получив обратно 7 972 рубля, после чего купили еще два билета на другой рейс до Санкт-Петербурга за 32 479 рублей.

Решением мирового суда пассажиры должны получить от перевозчика за задержку поезда почти 43 тысячи рублей: сумма сложилась из убытка в 24 506 рублей, компенсации морального вреда в 4000 рублей, штрафа за отказ от добровольного выполнения требований — 14 253 рубля и штрафа за опоздание поезда в 175 рублей.
железная дорога
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Деревня
21 минуту назад
На автовокзале просто ужас! Билеты продаются медленно настолько, что автобус уезжает раньше, чем дойдет очередь!
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Александр
сегодня, 17:20
Получаем плоды развала Мпс. Все было налажено, а сейчас только бизнес
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Старый Ворчун
сегодня, 16:22
Самая страшная кара - штраф 175 рублей за опоздание.
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Патриот
сегодня, 16:14
Не нравятся поезда, тогда летайте самолётами
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Зина
сегодня, 15:54
Ржд такая же коммерческая частная организация,как и все остальные.Это раньше было все государственное,а теперь они на нас деньги делают и даже не стесняются постоянно поднимать тарифы.Так что они нам никто и можно смело с ними судиться.
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.
сегодня, 15:38
В РЖД, наверное, посмеялись над штрафом и суммой компенсации за моральный ущерб!
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Гость
сегодня, 15:33
Ну ведь очевидная вина перевозчика! Компенсировали бы стоимость билетов и вопрос был бы решён.А ведь сколько времени, сил и эмоций было потрачено пассажирами!
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Уч
сегодня, 17:00
В прошлом году наш поезд также опаздал на 1,5 часа и мы должны были в этот же день вернутся Воронежской элекричкой .до Грязей. Но не вышло. Так нас до Грязей отправили в купе с едой постелью. Приехали на 2часа позже, но ведь все сложилось. А здесь почему- то не пошли навстречу пассажирам
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777
сегодня, 15:23
У них в РЖД чайный пакетик Гринфилда стоит 70 рублей, при цене целой пачки из 25 пакетиков около 100 рублей. 70 * 25 = 1 750 рублей. И это лишь реализация лишь одной пачки чая. РЖД – это страшная монополия. А представьте, сколько в России составов и поездов! Тут на одном чае можно заработать миллиарды.
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Не усложняйте
сегодня, 15:59
У них стаканчик стеклянный в подстаканнике и кипяток бесплатно. Что Вам мешает взять в поездку свою россыпь пакетиков чая?
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Горожанка
сегодня, 15:16
Всего два пассажира опоздали на запланированные рейсы? Надо было всем подать иски кто ехал в этом поезде, просто не было желания у пассажиров ходить по судам, тем более копейки присудили, даже смешно
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смотритель зоопарка
сегодня, 15:13
блин, я тоже в сентябре опоздал на самолет, когда ехал из грязей на сидячем...2 часа стояли... эх
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Жесть
сегодня, 16:18
Так еще не поздно! Срок исковой давности 3 года. Билеты все на сайтах сохранены, справку об опоздании, также можно взять на жд вокзале, действуйте! Удачи!!!
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