Липчане отсудили почти 43 тысячи рублей за опоздание поезда

Из-за неисправности локомотива поезд прибыл в столицу с опозданием в полтора часа.

В Липецке мировой суд рассмотрел гражданское дело о взыскании убытков и компенсации морального вреда в связи с опозданием поезда.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, поезд Липецк–Москва из-за неисправности локомотива прибыл в столицу с опозданием в полтора часа. В результате два пассажира опоздали на поезд «Сапсан» из Москвы в Санкт-Петербург. Купленные за 29 233 рубля билеты они сдали, получив обратно 7 972 рубля, после чего купили еще два билета на другой рейс до Санкт-Петербурга за 32 479 рублей.Решением мирового суда пассажиры должны получить от перевозчика за задержку поезда почти 43 тысячи рублей: сумма сложилась из убытка в 24 506 рублей, компенсации морального вреда в 4000 рублей, штрафа за отказ от добровольного выполнения требований — 14 253 рубля и штрафа за опоздание поезда в 175 рублей.