Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо

Красивое природное явление перестаёт быть редкостью в наших широтах.

В минувшие сутки на солнце разыгралась магнитная буря, из-за чего небо окрасилось и в центральной части России.









Минувшей ночью жители Липецкой области вновь могли наблюдать северное сияние.На фото это редкое для наших широт природное явление запечатлела в селе Кореневщено «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова. Особенно яркими фиолетовые вспышки были с 20 до 22 часов.В течение 2024 года жители региона могли наблюдать северное сияние больше 10 раз — такого не помнят никогда прежде.