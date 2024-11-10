Общество
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сегодня, 09:48
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Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо
Красивое природное явление перестаёт быть редкостью в наших широтах.
На фото это редкое для наших широт природное явление запечатлела в селе Кореневщено «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова. Особенно яркими фиолетовые вспышки были с 20 до 22 часов.
В минувшие сутки на солнце разыгралась магнитная буря, из-за чего небо окрасилось и в центральной части России.
В течение 2024 года жители региона могли наблюдать северное сияние больше 10 раз — такого не помнят никогда прежде.
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