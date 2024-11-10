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В районе Тракторного отключат холодную воду
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Общество
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Общество
1334
сегодня, 09:48
6

Год северных сияний — под Липецком вновь наблюдали фиолетовое небо

Красивое природное явление перестаёт быть редкостью в наших широтах.

Минувшей ночью жители Липецкой области вновь могли наблюдать северное сияние.

На фото это редкое для наших широт природное явление запечатлела в селе Кореневщено «ловец северных сияний» Светлана Кошкарова. Особенно яркими фиолетовые вспышки были с 20 до 22 часов.

В минувшие сутки на солнце разыгралась магнитная буря, из-за чего небо окрасилось и в центральной части России.

photo_2024-11-10_00-40-54 (2).jpg

В течение 2024 года жители региона могли наблюдать северное сияние больше 10 раз — такого не помнят никогда прежде.
Северное сияние
магнитная буря
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гадалка
48 минут назад
Не к добру это всё, Ох не к добру
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Александр
сегодня, 19:07
У нас на юге Подмосковье в городском округе Серпухов, северное сияния не наблюдается.
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А.....
сегодня, 12:50
сколько можно землю травить, уничтожать все живое Сигнал нехороший
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Уруру
сегодня, 11:19
Магнитная буря происходит на земле,а не на солнце! На солнце происходит выброс коронарной массы в сторону земли,и магнитное поле земли реагирует на это!
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Житель
сегодня, 11:16
Если спектр свечения переходит в красный цвет то хорошего вообще нет. Это означает что вредные лучи вызывающие рак прошли защитный слой земли
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Шта?
сегодня, 10:46
Какие выбросы ультрафиолета на солнце?? Астрономию в школах всего 25 лет назад отменили.
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