В Липецкой области уничтожено 1705 литров «гаражного» алкоголя

Опасное пойло изъяли по трём адресам в Ельце.

По искам прокуратуры Ельца суд признал бесхозяйным опасный для жизни и здоровья алкоголь. Речь идёт о трёх изъятых по административным делам партиях спиртного. Все три — в общей сложности это 1705 литров алкоголя — были уничтожены.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, одна партия немаркированной алкогольной продукции была изъята 7 октября прошлого года у жителя улицы Новой в Ельце. Там было 67 бутылок алкоголя: 11 с этикетками бренди, 12 — с этикетками коньяка и 44 с этикетками различных наименований водки. Там же обнаружили 17 пятилитровых пластиковых емкостей с жидкостью с характерным запахом спирта.Вторая партия нелегального алкоголя была обнаружена 10 декабря 2021 года у жителя улицы Локомотивной в Ельце. У него нашли 318 бутылок с этикетками водки, 35 бутылок c этикетками коньяка и 17 10-литровых пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.Третья партия изъята 4 марта 2021 года в гаражном кооперативе «Электрик»: 1068 бутылок водки одного наименования и 1412 бутылок — другого наименования.