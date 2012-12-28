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Происшествия
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19 минут назад
В Липецкой области уничтожено 1705 литров «гаражного» алкоголя
Опасное пойло изъяли по трём адресам в Ельце.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, одна партия немаркированной алкогольной продукции была изъята 7 октября прошлого года у жителя улицы Новой в Ельце. Там было 67 бутылок алкоголя: 11 с этикетками бренди, 12 — с этикетками коньяка и 44 с этикетками различных наименований водки. Там же обнаружили 17 пятилитровых пластиковых емкостей с жидкостью с характерным запахом спирта.
Вторая партия нелегального алкоголя была обнаружена 10 декабря 2021 года у жителя улицы Локомотивной в Ельце. У него нашли 318 бутылок с этикетками водки, 35 бутылок c этикетками коньяка и 17 10-литровых пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью.
Третья партия изъята 4 марта 2021 года в гаражном кооперативе «Электрик»: 1068 бутылок водки одного наименования и 1412 бутылок — другого наименования.
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