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В мире
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сегодня, 11:40
Около 600 россиян не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера
Около 600 граждан России не могут покинуть Японию из-за поломки круизного лайнера «Спектр морей».
Лайнер должен был 9 ноября прибыть в Шанхай, конечную точку маршрута, но не смог выйти из порта Йокогамы в связи с технической неисправностью.
«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 8 ноября. Тогда россияне смогли бы купить билеты на рейс в Шанхай и прибыть в него практически в срок первоначальных планов для последующего убытия в Россию», — рассказала пассажирка круиза. По ее словам, на борту много детей, пассажиры пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта, а собственник судна Royal Caribbean International «не дает представителей».
Royal Caribbean International пообещала пассажирам вернуть 100% средств за круиз, включая налоги и сборы, в течение 14 рабочих дней, — говорится в разосланном им уведомлении. Письмо опубликовал блог Cruise The World в соцсетях. В документе также говорилось, что пассажиры получат 50% скидки на любой будущий круиз на год вперед. Пассажиры заявляют, что им не обещали вернуть деньги. Речь идет о возврате денег за будущий круиз, который должен был стартовать с 9 ноября из Шанхая.
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