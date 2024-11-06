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В России
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10 минут назад

В ЦБ РФ допустили дальнейшее увеличение ключевой ставки в декабре

ЦБ РФ на заседании совета директоров в октябре обсуждал вариант повышения ставки сразу на 300 б.п., то есть до 22%.

Совет директоров Банка России на заседании по ключевой ставке в октябре среди прочих вариантов обсуждал повышение ставки до 22% (то есть сразу на 300 б.п.), — говорится в резюме обсуждения ставки на сайте регулятора.

«Обсуждая масштаб повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, большинство участников выступили за ее повышение до 21% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20% годовых и о более резком повышении — до 22% годовых», — говорится в резюме.

Участники заседания, которые предложили вариант с повышением ставки до 22%, говорили, что «это позволит быстрее снизить инфляцию и даст страховку на случай реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими», а также «поможет с большей уверенностью снизить инфляционные ожидания».

«Однако большинство участников обсуждения согласились, что резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках. Поэтому требуется бóльшая осторожность при выборе размера шага», — говорится в резюме.

По итогам заседания совета директоров регулятора, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ставку сразу на два процентных пункта, до 21% годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка Центробанка минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире.

Ранее эксперты уже высказывали соответствующие предположения. По их словам, на фоне перегретого рынка труда, роста доходов россиян и потребительского спроса, а также ослабления рубля и повышение утильсбора на автомобили повышение ключевой ставки в начале зимы сразу до 23% выглядит все более вероятным, — пишет Lenta.ru.
ключевая ставка
экономика
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