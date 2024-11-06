33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина
В Липецке найден дом — рекордсмен по отключениям: 20 раз за полгода его жильцы оставались без воды
В России
2
10 минут назад
В ЦБ РФ допустили дальнейшее увеличение ключевой ставки в декабре
ЦБ РФ на заседании совета директоров в октябре обсуждал вариант повышения ставки сразу на 300 б.п., то есть до 22%.
«Обсуждая масштаб повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, большинство участников выступили за ее повышение до 21% годовых. В то же время были высказаны предложения о более умеренном повышении — до 20% годовых и о более резком повышении — до 22% годовых», — говорится в резюме.
Участники заседания, которые предложили вариант с повышением ставки до 22%, говорили, что «это позволит быстрее снизить инфляцию и даст страховку на случай реализации новых проинфляционных рисков, которые остаются высокими», а также «поможет с большей уверенностью снизить инфляционные ожидания».
«Однако большинство участников обсуждения согласились, что резкое изменение ставки может привести к росту волатильности на финансовых рынках. Поэтому требуется бóльшая осторожность при выборе размера шага», — говорится в резюме.
По итогам заседания совета директоров регулятора, состоявшегося 25 октября, было решено поднять ставку сразу на два процентных пункта, до 21% годовых, благодаря чему ее уровень в реальном выражении (ставка Центробанка минус уровень инфляции) оказался самым высоким в мире.
Ранее эксперты уже высказывали соответствующие предположения. По их словам, на фоне перегретого рынка труда, роста доходов россиян и потребительского спроса, а также ослабления рубля и повышение утильсбора на автомобили повышение ключевой ставки в начале зимы сразу до 23% выглядит все более вероятным, — пишет Lenta.ru.
0
0
0
0
0
Комментарии