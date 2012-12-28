Липчанка потеряла сознание в ванне: у женщины тяжёлые ожоги, врачи борются за её жизнь

В ожоговом центре сейчас лечатся две тяжёлые пациентки, получившие травмы в быту.

В областной ожоговый центр госпитализирована 76-летняя женщина, во время купания потерявшая сознание в ванне с горячей водой.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пациентки поражены 15% тела: торс, ноги и ягодицы. Состояние пенсионерки тяжёлое, она находится на специальной противоожоговой кровати, врачи борются за ее жизнь.А 54-летняя женщина госпитализирована с ожогами 31% тела — она опрокинула на себя кастрюлю с кипятком. У этой пациентки обожжены голова, шея, туловище и руки. Её состояние врачи также оценивают как тяжёлое.Медики убедительно просят липчан соблюдать осторожность в быту.