33-летний липчанин выписался из наркодиспансера и пустился во все тяжкие: напал на бывшую и ограбил два магазина

Водку из магазинов он выносил, угрожая ножом продавцам.

33-летнего жителя Липецка будут судить по обвинению в грабеже и трёх разбоях. Осенью прошлого года он напал на бывшую жену, совершил разбои в магазинах «Магнит» и «Пятерочка».По данным следствия, 8 ноября прошлого года мужчина выписался из наркологического диспансера, сразу же выпил и ограбил бывшую жену на остановке «Площадь Металлургов»: в ходе разговора он выхватил из ее рук мобильный телефон за 4200 рублей и убежал.20 января уже этого года липчанин взял со стеллажа в «Магните» бутылку водки за 354 рублей и, угрожая ножом директору магазина, которая преградила ему выход, скрылся.На следующий день тем же способом, угрожая ножом продавцам магазинов «Магнит» и «Пятерочка», липчанин похитил ещё две бутылки водки за 354 рубля и 276 рублей.— Проведенной в ходе следствия психиатрической экспертизой у обвиняемого установлено наличие алкогольной и наркотической зависимости. Ему предъявлено обвинение в совершении грабежа и трёх разбоев с применением предметов, используемых в качестве оружия. А они относятся к категории тяжких преступлений, и судом может быть назначено до 10 лет лишения свободы, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.