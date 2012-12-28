Мошенники начали зарабатывать на первом снеге

Липчанку обманули на 52 156 рублей при покупке снегоуборочной машины.

С наступлением климатической зимы в Липецкой области появились первые случаи сезонного мошенничества. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 5 ноября в полицию обратилась 36-летняя липчанка, которая решила по объявлению в соцсети купить снегоуборочную машину. Она связалась с продавцом и перевела по присланной им интернет-ссылке для оплаты товара 52 156 рублей. После этого тот перестал выходить на связь.71-летнему липчанину позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом замены счётчика выманил у него 297 тысяч рублей.50-летняя липчанка сообщила, что её обманули при продаже мопеда через сайт объявлений. Её несовершеннолетний сын перевёл злоумышленникам через мобильное приложение 34 190 рублей.49-летний мужчина хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 600 тысяч рублей.39-летняя липчанка с 4 по 23 октября под предлогом продажи ткани через сайт лишилась 17 995 рублей. 5 ноября женщина пришла в полицию.72-летний мужчина с 20 сентября по 5 ноября был обманут под предлогом продажи и доставки деревянной бытовки. Он лишился 114 тысяч рублей.В Усмани 36-летняя женщина с 26 по 28 октября пыталась заработать, оставляя отзывы от товарах. При этом «работодатель» выманил у неё 21 164 рубля.