Происшествия
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57 минут назад
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Мошенники начали зарабатывать на первом снеге
Липчанку обманули на 52 156 рублей при покупке снегоуборочной машины.
71-летнему липчанину позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом замены счётчика выманил у него 297 тысяч рублей.
50-летняя липчанка сообщила, что её обманули при продаже мопеда через сайт объявлений. Её несовершеннолетний сын перевёл злоумышленникам через мобильное приложение 34 190 рублей.
49-летний мужчина хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 600 тысяч рублей.
39-летняя липчанка с 4 по 23 октября под предлогом продажи ткани через сайт лишилась 17 995 рублей. 5 ноября женщина пришла в полицию.
72-летний мужчина с 20 сентября по 5 ноября был обманут под предлогом продажи и доставки деревянной бытовки. Он лишился 114 тысяч рублей.
В Усмани 36-летняя женщина с 26 по 28 октября пыталась заработать, оставляя отзывы от товарах. При этом «работодатель» выманил у неё 21 164 рубля.
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