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467
57 минут назад
1

Мошенники начали зарабатывать на первом снеге

Липчанку обманули на 52 156 рублей при покупке снегоуборочной машины.

С наступлением климатической зимы в Липецкой области появились первые случаи сезонного мошенничества. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 5 ноября в полицию обратилась 36-летняя липчанка, которая решила по объявлению в соцсети купить снегоуборочную машину. Она связалась с продавцом и перевела по присланной им интернет-ссылке для оплаты товара 52 156 рублей. После этого тот перестал выходить на связь.

71-летнему липчанину позвонил «сотрудник энергосбытовой компании» и под предлогом замены счётчика выманил у него 297 тысяч рублей.

50-летняя липчанка сообщила, что её обманули при продаже мопеда через сайт объявлений. Её несовершеннолетний сын перевёл злоумышленникам через мобильное приложение 34 190 рублей.

49-летний мужчина хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 600 тысяч рублей.

39-летняя липчанка с 4 по 23 октября под предлогом продажи ткани через сайт лишилась 17 995 рублей. 5 ноября женщина пришла в полицию.

72-летний мужчина с 20 сентября по 5 ноября был обманут под предлогом продажи и доставки деревянной бытовки. Он лишился 114 тысяч рублей.

В Усмани 36-летняя женщина с 26 по 28 октября пыталась заработать, оставляя отзывы от товарах. При этом «работодатель» выманил у неё 21 164 рубля.

мошенничество
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Комментарии (1)

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Сначала новые
А
18 минут назад
Ничего себе. А что за ткань такая за 18 тысяч рублей? Я ткани на авито покупаю. Авито-доставкой. Никаких предоплат. Перевёл деньги на авито, за товар и доставку, авито их бронирует и только после того, как ты товар в пункте выдачи посмотрел и получил, деньги переводят продавцу. Если что-то тебя не устроило, товар не берешь и деньги вернутся тебе обратно. Что за безголовость - пулять деньги кому попало.
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