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сегодня, 10:31
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В Липецкой области изъяты 1704 пачки сигарет и никотинсодержащей продукции

Их уничтожат.

За 9 месяцев этого года специалистами Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 138 выездных обследований точек продажи табачной и никотинсодержащей продукции, в 38 случаях были проведены контрольные и мониторинговые закупки.

«Основными нарушениями стали открытая выкладка продукции, отсутствие перечня с информацией о цене, реализация продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений, отсутствие регистрации в ГИС МТ в качестве участника оборота такой продукции, а также продажа табачной и никотинсодержащей продукции с нарушениями к требованиям маркировки по техническим регламентам и DataMatrix», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Было выдано 115 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 86 административных дел, 22 из которых направлено в суды. Изъято из оборота 1704 единицы табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.

Нарушители оштрафованы в общей сложности на 406 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожат.
торговля
сигареты
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Ваха
56 минут назад
Зачем же уничтожать , ребятам на СВО отправьте
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Бомж
сегодня, 10:41
Или пустят в оборот, как сказать.
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