Общество
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сегодня, 10:31
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В Липецкой области изъяты 1704 пачки сигарет и никотинсодержащей продукции
Их уничтожат.
«Основными нарушениями стали открытая выкладка продукции, отсутствие перечня с информацией о цене, реализация продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений, отсутствие регистрации в ГИС МТ в качестве участника оборота такой продукции, а также продажа табачной и никотинсодержащей продукции с нарушениями к требованиям маркировки по техническим регламентам и DataMatrix», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Было выдано 115 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 86 административных дел, 22 из которых направлено в суды. Изъято из оборота 1704 единицы табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.
Нарушители оштрафованы в общей сложности на 406 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожат.
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