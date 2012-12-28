В Липецкой области изъяты 1704 пачки сигарет и никотинсодержащей продукции

Их уничтожат.

За 9 месяцев этого года специалистами Управление Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 138 выездных обследований точек продажи табачной и никотинсодержащей продукции, в 38 случаях были проведены контрольные и мониторинговые закупки.«Основными нарушениями стали открытая выкладка продукции, отсутствие перечня с информацией о цене, реализация продукции на расстоянии менее 100 метров от границ образовательных учреждений, отсутствие регистрации в ГИС МТ в качестве участника оборота такой продукции, а также продажа табачной и никотинсодержащей продукции с нарушениями к требованиям маркировки по техническим регламентам и DataMatrix», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.Было выдано 115 предписаний об устранении нарушений, возбуждено 86 административных дел, 22 из которых направлено в суды. Изъято из оборота 1704 единицы табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки.Нарушители оштрафованы в общей сложности на 406 тысяч рублей. Изъятую продукцию уничтожат.