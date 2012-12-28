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11 минут назад

Бугаков уже начал готовиться к следующему сезону, Кульчию нравится «Металлург»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

Ничья – 1:1 не устроила ни «Металлург», ни «Муром»: липчане официально простились с шансами на сохранение прописки в подгруппе «Серебро», а муромчане не приблизились к задаче попадания в первую «четвёрку» и выходу в группу «Золото».

Тем не менее, оба тренера после игры отметили, что команды продемонстрировали качественный футбол, который наверняка понравился зрителям.

Всё самое важное главный тренер «Металлурга» Дмитрий Бугаков сказал в концовке пресс-конференции.

- Видно, что мы прибавляем в тренировочном процессе и в игровом плане. Пока нужно завершить текущий чемпионат, но уже думать о следующем, - отметил он, - Мы постоянно говорим ребятам – у каждого есть своё имя, репутация. И их нужно поддержать. Поэтому оставшиеся игры мы проведём отнюдь не спустя рукава. Жизнь на этом не заканчивается. Уже сейчас начинается подготовка к следующему сезону

Наставник «Мурома» экс-защитник сборной Белоруссии и столичного «Динамо» Александр Кульчий подтвердил то же самое, что говорил и на после матча первого круга в Липецке (тогда муромчане победили – 3:2), назвав «Металлург» одной из самых играющих команд турнира.


9 ноября «сталевары» в заключительном домашнем матче примут на стадионе «Сокол» омский «Иртыш». Начало матча в 12:00.
Футбол
«Металлург»
Дмитрий Бугаков
пресс-конференция
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