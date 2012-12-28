Ничья в Муроме «Металлург» не спасла

В следующем сезоне будем встречаться со старыми знакомыми - Рязанью. Орлом, Тамбовом.

К несчастьям добавилась и травма очередного футболиста – Егор Глухов пополнил длинный список больных (Сёмин, Борисенко, Ходеев и другие).









В дальнейшем Великородный ещё раз пробовал повторить этот трюк – кручёный удар в одно касание, но не всё коту масленница. Липчане не раз могли выйти вперёд. Дважды оказывался на ударной позиции заменивший в стартовом составе Глухова Матвей Елизаров, но ударам не хватало точности.









У «Металлурга» можно вспомнить перспективный штрафной прямо по центру ворот на 61-й минуте, после которого Елизаров «расстрелял» стенку, выход Великородного к воротам на 80-й минуте и удар, который заблокировал защитник.









Штрафной Елизарова (№15)



Голевые моменты: 7 — 4. Удары (в створ): 8 (3) — 6 (1). Угловые: 11 — 2. Фолы: 8 — 8. Офсайды: 4 — 2. Владение мячом (%): 59 — 41.





Фото ФК "Муром"



Во втором круге «Металлург» заиграл бодрее, сумел не проиграть и во Владимирской области, отстояв ничью – 1:1.В другой ситуации этот результат стал бы почётным, но «сталеваров» он не спас от вылета из «Серебра» - слишком многое было упущено на старте, когда в 8-ти матчах под руководством Максима Ромащенко команда набрала всего 2 очка. Ромащенко был отправлен в отставку: ему хорошо, а мы остались.Строго говоря, «Металлург» вылетел ещё до матча в Муроме – за несколько минут до стартового свистка. На другом конце страны омский «Иртыш» дома выиграл у брянского «Динамо» - 2:1 и стал недосягаемым для липчан. Даже в случае победы команда Дмитрия Бугакова могла подняться, максимум, на 8-е место, но оно совсем не спасительное.Матч начался вихреобрзно: уже на 2-й минуте хозяева подали угловой, мяч заметался по нашей вратарской, отскочил в перекладину, и лучший бомбардир «Мурома» Артём Котик добил его в сетку ворот Никиты Яворского.Но спустя две минуты равенство было восстановлено: хавбек Дмитрий Великоробных издали лихо закрутил мяч в ворота муромчан, этот гол стал одним из самых красивых в сезоне – 1:1.Второй тайм прошёл уже с преимуществом «Мурома», хозяева даже забили мяч, но судьи определили положение «вне игры» у Алекса Мацукатова. Уже в компенсированное время защитник Иван Лапшов выбил мяч из пустых ворот после удара Дениса Михайлова.Обе команды понесли потери. У «Мурома» вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром в самом конце поединка получил Мацукатов, оставил свою команду в меньшинстве и теперь не примет участия в важнейшей игре дома с лидером «Родиной-2». А у липчан дежурный «горчичник» получил бородач Дмитрий Пахомов, который стал у него уже 8-м за сезон и заставит пропустить следующую игру.Её «Металлург» проведёт в субботу, 9 ноября, на стадионе «Сокол» с омским «Иртышом», начало в 12:00. Этим матчем наши болельщики простятся с группой «Серебро» - минимум, на год. После этого «сталеварам» останется лишь съездить 16 ноября на заключительную игру в Краснодар. И сезон будет окончен.1:0 – Котик, 2. 1:1 – Великородный, 4.35. Айсин. 68. Герчиков. 72. Тепляков. 46. Вл-в Васильев. 8. Выскребенцев. 15. Мацукатов (к). 23. Ден.Михайлов. 81. М.Александров. 9. Котик (77. И.Евлоев, 65). 10. К.Макеев (11. Д.Копылов, 77). 7. Гираев (50. М.Никифоров, 65).74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 42. Лапшов. 4. Горунков (91. Комар, 56). 8. Д.Пахомов (к). 87. Рощин. 14. Гордиенко. 6. Великородный. 15. М.Елизаров (23. Кононенко, 72). 19. И.Глебов (31. Гайдук, 83). 22. Бушуев (27. И.Коротких, 46).Мацукатов, 14. Выскребенцев, 60. – М.Елизаров, 52. Д.Пахомов, 68. Рощин, 81. Удаление: Мацукатов, 90+ (2ж.).Е.Рубцов (Нижний Новгород), Е.Собчук (Санкт-Петербург), М.Гатауллин (Казань).Т.Калугин (Москва).2 ноября. Муром. Стадион им.Лосева. 305 зрителей.