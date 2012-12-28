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сегодня, 19:27
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Ничья в Муроме «Металлург» не спасла

В следующем сезоне будем встречаться со старыми знакомыми - Рязанью. Орлом, Тамбовом.

Во втором круге «Металлург» заиграл бодрее, сумел не проиграть и во Владимирской области, отстояв ничью – 1:1.

В другой ситуации этот результат стал бы почётным, но «сталеваров» он не спас от вылета из «Серебра» - слишком многое было упущено на старте, когда в 8-ти матчах под руководством Максима Ромащенко команда набрала всего 2 очка. Ромащенко был отправлен в отставку: ему хорошо, а мы остались.

Строго говоря, «Металлург» вылетел ещё до матча в Муроме – за несколько минут до стартового свистка. На другом конце страны омский «Иртыш» дома выиграл у брянского «Динамо» - 2:1 и стал недосягаемым для липчан. Даже в случае победы команда Дмитрия Бугакова могла подняться, максимум, на 8-е место, но оно совсем не спасительное.

К несчастьям добавилась и травма очередного футболиста – Егор Глухов пополнил длинный список больных (Сёмин, Борисенко, Ходеев и другие).

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Матч начался вихреобрзно: уже на 2-й минуте хозяева подали угловой, мяч заметался по нашей вратарской, отскочил в перекладину, и лучший бомбардир «Мурома» Артём Котик добил его в сетку ворот Никиты Яворского.

Но спустя две минуты равенство было восстановлено: хавбек Дмитрий Великоробных издали лихо закрутил мяч в ворота муромчан, этот гол стал одним из самых красивых в сезоне – 1:1.

В дальнейшем Великородный ещё раз пробовал повторить этот трюк – кручёный удар в одно касание, но не всё коту масленница. Липчане не раз могли выйти вперёд. Дважды оказывался на ударной позиции заменивший в стартовом составе Глухова Матвей Елизаров, но ударам не хватало точности.

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Второй тайм прошёл уже с преимуществом «Мурома», хозяева даже забили мяч, но судьи определили положение «вне игры» у Алекса Мацукатова. Уже в компенсированное время защитник Иван Лапшов выбил мяч из пустых ворот после удара Дениса Михайлова.

У «Металлурга» можно вспомнить перспективный штрафной прямо по центру ворот на 61-й минуте, после которого Елизаров «расстрелял» стенку, выход Великородного к воротам на 80-й минуте и удар, который заблокировал защитник.

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Штрафной Елизарова (№15)

Обе команды понесли потери. У «Мурома» вторую жёлтую карточку за разговоры с арбитром в самом конце поединка получил Мацукатов, оставил свою команду в меньшинстве и теперь не примет участия в важнейшей игре дома с лидером «Родиной-2». А у липчан дежурный «горчичник» получил бородач Дмитрий Пахомов, который стал у него уже 8-м за сезон и заставит пропустить следующую игру.

Её «Металлург» проведёт в субботу, 9 ноября, на стадионе «Сокол» с омским «Иртышом», начало в 12:00. Этим матчем наши болельщики простятся с группой «Серебро» - минимум, на год. После этого «сталеварам» останется лишь съездить 16 ноября на заключительную игру в Краснодар. И сезон будет окончен.

ФК «Муром» - «Металлург» - 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Котик, 2. 1:1 – Великородный, 4.

«Муром»: 35. Айсин. 68. Герчиков. 72. Тепляков. 46. Вл-в Васильев. 8. Выскребенцев. 15. Мацукатов (к). 23. Ден.Михайлов. 81. М.Александров. 9. Котик (77. И.Евлоев, 65). 10. К.Макеев (11. Д.Копылов, 77). 7. Гираев (50. М.Никифоров, 65).

«Металлург»: 74. Яворский. 67. Р.Ткачук. 42. Лапшов. 4. Горунков (91. Комар, 56). 8. Д.Пахомов (к). 87. Рощин. 14. Гордиенко. 6. Великородный. 15. М.Елизаров (23. Кононенко, 72). 19. И.Глебов (31. Гайдук, 83). 22. Бушуев (27. И.Коротких, 46).

Предупреждения: Мацукатов, 14. Выскребенцев, 60. – М.Елизаров, 52. Д.Пахомов, 68. Рощин, 81. Удаление: Мацукатов, 90+ (2ж.).

Судьи Е.Рубцов (Нижний Новгород), Е.Собчук (Санкт-Петербург), М.Гатауллин (Казань). Инспектор Т.Калугин (Москва).

2 ноября. Муром. Стадион им.Лосева. 305 зрителей.

Голевые моменты: 7 — 4. Удары (в створ): 8 (3) — 6 (1). Угловые: 11 — 2. Фолы: 8 — 8. Офсайды: 4 — 2. Владение мячом (%): 59 — 41.

Фото ФК "Муром"
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (3)

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Сначала новые
16 район
35 минут назад
Такой страмоты давно в нашем футболе не было
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111
41 минуту назад
Обратите внимание на данные в протоколе - всего 305 зрителей, на матчах в Липецке не лучше. Содержание команды не оправдывает её существование даже в плане популяризации футбола и спорта среди молодёжи в целом. Этот бардак надо просто разогнать, а деньги направить на финансирование профильных ДЮСШ
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16 район
41 минуту назад
Колхозная команда должна играть в колхозе
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