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05.11.2024 15:03
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Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья

Липецкая область заняла девятое место рейтинге регионов России по доступности аренды жилья. Соответствующее исследование провели аналитики РИА Новости.

В Липецкой области 60,6% семей с двумя детьми могут позволить себе снять типовую двухкомнатную квартиру. Для этого совокупный доход семьи должен составлять 77,1 тысячи рублей. Среди российских регионов Липецкая область оказалась на 9 месте рейтинга по доступности аренды жилья в 2024 году. Год назад наш регион располагался на 10-м месте.
 
Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации.

Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ с долей семей 71,2%. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65% соответственно. В конце рейтинга оказались Дагестан (19,1%), Чечня (16,6%) и Кабардино-Балкария (16,2%). 

Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат оказался у Белгородской области  — она заняла 5 место. Курская область оказалась на 23 месте, Воронежская – на 34 месте, Тамбовская  — на 61 месте.

аренда жилья
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Комментарии (8)

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Как гость
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Липчанин
вчера, 00:49
Прочитал - прожиточный мин. в ЛО для трудоспособных 15 тр. В него входят: питание, одежда, аренда жилья и коммуналка, развлечения. БРАВО.
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Ха
05.11.2024 17:47
Аренда двушки вместе с коммуналкой в 15000 оценили что ли. Так таких цен нет. Опять пустой статистический звездеж)
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Егор
05.11.2024 16:57
Родители, на 20 лет подарили комнату в общежитии, 24 квадрата. Спасибо им!Сейчас купить квартиру, даже однушку, очень непросто - цены ужас.
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Зачёт
05.11.2024 17:24
родителям.
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1
05.11.2024 16:45
Можно написать короче, нет спроса.
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24
05.11.2024 22:07
Ну хз,родители 3 однушки сдают,вроде,нормалды
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Гость
05.11.2024 15:14
"Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья" и в топ 3 по грязи городов России, есть чем гордится
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Угу
вчера, 05:12
И в топ 2 по порывам и перекопам...
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