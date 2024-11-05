Липецкая область вошла в топ-10 регионов России по доступности аренды жилья

Липецкая область заняла девятое место рейтинге регионов России по доступности аренды жилья. Соответствующее исследование провели аналитики РИА Новости.

В Липецкой области 60,6% семей с двумя детьми могут позволить себе снять типовую двухкомнатную квартиру. Для этого совокупный доход семьи должен составлять 77,1 тысячи рублей. Среди российских регионов Липецкая область оказалась на 9 месте рейтинга по доступности аренды жилья в 2024 году. Год назад наш регион располагался на 10-м месте.Доступность аренды жилья в российских регионах определяется долей семей, которые могут арендовать типовую двухкомнатную квартиру. Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, семья тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы. Доля семей, которые могут оплачивать съемную квартиру и повседневные расходы, рассчитана на основе оценки процентного распределения работающих по величине зарплат в регионе. Арендные ставки и прожиточные минимумы взяты за 2024 год индивидуально для каждого субъекта федерации.Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ с долей семей 71,2%. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65% соответственно. В конце рейтинга оказались Дагестан (19,1%), Чечня (16,6%) и Кабардино-Балкария (16,2%).Среди регионов Центрального Черноземья лучший результат оказался у Белгородской области — она заняла 5 место. Курская область оказалась на 23 месте, Воронежская – на 34 месте, Тамбовская — на 61 месте.