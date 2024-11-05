Пенсионерка догадалась позвонить сыну, когда требования мошенников стали совсем непомерными
День народного единства в Липецке: где бесплатно развлечься, как работают больницы и травмпункты
Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Происшествия
65
31 минуту назад
Хлевенский полигон ТБО опять полыхал
Начиная с августа полигон горел уже в третий раз.
Сразу два пожара 3 ноября произошли в Усманском районе: в селах Красное и Терновка сгорели по одной надворной постройке. В Липецке дважды горел мусор — в ГК «Металлист-19» в металлическом контейнере, на лице Циолковского мусор сгорел вместе с пластиковым контейнером.
Уже 4 ноября в деревне Вихровка Данковского района сгорел жилой дом, в селе Никольские Выселки Усманского района огонь уничтожил кровлю нежилого дома. В селе Казаки Елецкого района сгорел мусор внутри строительного вагончика, у села Княжья Байгора Грязинского района — на открытом пространстве.
0
0
0
0
0
Комментарии