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Снег с дождем задержатся в Липецкой области
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить
Общество
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Общество
167
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: закрытие кинофестиваля, липчане не боятся увольнений, а перед собеседованием предпочитают выпить

Информационная картина наступившего дня.

Снег, дождь, ноль

Вот и опустилась температура в Липецке до нуля градусов днём. Весь сегодняшний день пройдёт около этого значения, а приправят его сверху дождь и мокрый снег.

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Отключение воды

С 10:00 и до завершения ремонтных работ в трёх домах на улицах Молодёжной, 19, 23 и Фрунзе, 81.

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Отключение света

С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом обесточат улицы Индустриальную, Карбышева, Сырскую, а также Чаплышинское шоссе.

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В промежутке с 9:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта перебои с электричеством на срок до 3-х часов произойдут в селе Подгорное на улицах Заводской и Крайней, а также в селе Ссёлки на улицах 1 мая, Гагарина, Жемчужной, Кирова, Космонавтов, Ленина, Листопадной, Набережной, Покровской, Провинциальной, Советской.

Пробки

Первый рабочий день недели, снег и скользкая дорога – гремучая смесь, при которой водителям нудно соблюдать особую осторожность. Наверняка сегодня будет много пробок, узнавать о которых желательно заблаговременно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Кинофестиваль всё

В 18:30 в областном Центре культуры, народного творчества и кино состоится торжественная церемония закрытия XIII кинофестиваля «Липецкий выбор» (12+).

Гостями церемонии станут российские артисты во главе со снявшимся в сотнях картин 87-летним гуру экрана Юрием Назаровым («Земля Санникова», «Интердевочка», «Полярный» и т.д. Также в списке приглашённых «звезд» Вахтанг Беридзе, Алеса Качер, Александр Павлов, Владимир Бутенко, Полина Нечитайло, Елена Максимова и Кирилл Запорожский.

Сегодня вечером будут оглашены и результаты кинофестиваля в 10-ти номинациях, , среди которых «Лучший игровой фильм»; «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий». Одной из главных наград является «Приз зрительских симпатий».

Для тех, кто не сможет прийти на церемонию, ОЦКНТ организует прямую трансляцию, ссылка на которую ниже.


Праздник после праздника

ДК «Рудничный» никак не может остановиться в бесконечных празднования Дня народного единства. Сегодня в филиале дворца в районе 10-й Шахту (ул. Одоевского, 10) в 16:00 пройдёт познавательная викторина для детей «Народная сила в единстве!» (12+).

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По выставке

Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает желающих в 18:00 на специальную экскурсию по выставке «Дело техники» (6+).

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Фото vk.com/gallerybuksir

Выставка необычная тем, что на ней выставлены работы двух десятков авторов из разных городов России, которые создают произведения из текстиля и металла. На выставке представлены скульптуры, инсталляции, текстильные работы, аудио и видео-арт.

Вечер диафильмов

Нескучно будет сегодня в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 18:33 здесь начнётся очередной вечер диафильмов (6+). Живые картинки будут демонстрировать на экране, а хозяйка «Библиотеки»№ Дина Кюнбергер прочитает текст.

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Давно установлено, что диафильмы для детей и подростков полезнее современного кино т.к. заставляют не просто потреблять информацию, а развивают воображение. И в этом секрет их непрекращающейся популярности.

Клуб комедии

А ещё в «Библиотеке» в 20:01 начнётся «Шоу Ваших Ысторий» от клуба Липецкой комедии (18+).

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Импровизаторы будут веселить публику на основе историй от зрителей и других комиков. Когда парни и девушки в ударе, выходит лютый угар.

Нам увольнение нипочём….

Только 6% липчан испытывают страх перед увольнением, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob. Правда, этот страх всё равно находится на первом месте в списке джоб-фобий.

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Гораздо страшнее для липчан снижение зарплаты. Его чаще опасаются мужчины, чем женщины. Последние на работе чаще тревожатся о качестве труда, боятся не справиться с поставленными задачами.
72% горожан заявили, что не испытывают никаких страхов, связанных с работой.

… Страдаем всё равно не мы

Какие же совестливые у нас люди! 22% опрошенных SuperJob заявили, что испытывают чувство неловкости перед работодателем, когда решают написать заявление об уходе. Больше таких среди женщин – 27%, среди мужчин – 17%. Реже всего переживают горожане старше 45 лет – 13%.

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А всё те же 72% заявили, что решение уволиться по собственному желанию далось бы им легко: «Только чувство облегчения», «Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями».

Стресс на собеседовании

Уволившись, нужно искать новую работу, а вот с этим уже сложнее. Только каждый 4-й липчане не испытывает волнения перед беседой с новым работодателем. К наиболее популярным методам борьбы со стрессом относятся практики самовнушения (их применяют 10% й соискателей), дыхательные упражнения (9%) и успокоительные таблетки (8%). 7% справиться с волнением помогает уверенность в себе, ещё 7% — тщательная подготовка к собеседованию. Еще 2% балуют себя вкусным кофе или чаем. Также 2% признались, что им помогает алкоголь.

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Кадр из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

У женщин по сравнению с мужчинами более популярны аутотренинги (15%), дыхательные упражнения (11%) и прием успокоительных средств (9%).

Дорогие липчане! Наступивший ноябрь подарит нам ещё много новостей. Прочитать их всегда можно на GOROD48, который не случайно называют электронным именем Липецка. Чтобы заглянуть в ленту событий, достаточно пятиминутной паузы в течение рабочего дня. Главное – заглядывать чаще. Тогда вы можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного, а в наше неспокойное время без новостей никуда. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова
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