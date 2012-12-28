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сегодня, 14:46
Фиктивная продажа «Мазды» не спасла от её конфискации за пьяную езду
Липчанка повторно попалась пьяной за рулём.
По части первой статьи 264.1 УК РФ любительнице пьяной езды назначено 340 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, автомобиль «Мазда 3», на котором липчанка попалась пьяной за рулём, к моменту вынесения приговора уже был фиктивно продан знакомому женщины. Но этот факт вскрылся, и машину всё равно конфисковали в доход государства.
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