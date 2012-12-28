Фиктивная продажа «Мазды» не спасла от её конфискации за пьяную езду

Липчанка повторно попалась пьяной за рулём.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор липчанке за повторный случай пьяной езды. В первый раз она была привлечена к административной ответственности, во второй — к уголовной.По части первой статьи 264.1 УК РФ любительнице пьяной езды назначено 340 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, автомобиль «Мазда 3», на котором липчанка попалась пьяной за рулём, к моменту вынесения приговора уже был фиктивно продан знакомому женщины. Но этот факт вскрылся, и машину всё равно конфисковали в доход государства.