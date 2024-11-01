Массовый побег из ИК-2: обвинение в халатности предъявлено начальнику центра трудовой адаптации
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Липецкая вечЁрка: смерть на территории ЖК «Турист», кого обвинили в побеге заключенных и самокатный скандал
Председатель городского департамента спорта займет пост начальника областного управления молодежной политики
Происшествия
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26 минут назад
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Ночью в пятиэтажке на улице Терешковой возник пожар
А в Ельце вчера горел дом.
Вечером 31 октября Ельце на улице Первой Верхней пожар горел частной дом. Огонь повредил отделку в половине постройки и имущество на десяти квадратных метрах.
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