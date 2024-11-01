Ночью в пятиэтажке на улице Терешковой возник пожар

А в Ельце вчера горел дом.



Ближе к утру 1 ноября в пятиэтажке на улице Терешковой в Липецке загорелась квартира, площадь пожара составила один квадратный метр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Вечером 31 октября Ельце на улице Первой Верхней пожар горел частной дом. Огонь повредил отделку в половине постройки и имущество на десяти квадратных метрах.