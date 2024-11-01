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263
26 минут назад
1

Ночью в пятиэтажке на улице Терешковой возник пожар

А в Ельце вчера горел дом.

Ближе к утру 1 ноября в пятиэтажке на улице Терешковой в Липецке загорелась квартира, площадь пожара составила один квадратный метр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Вечером 31 октября Ельце на улице Первой Верхней пожар горел частной дом. Огонь повредил отделку в половине постройки и имущество на десяти квадратных метрах.

photo_2024-11-01_09-41-26.jpg
МЧС
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Комментарии (1)

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Ивашка
19 минут назад
Терешкова что-то часто фигурирует в криминальных новостях криминальная улица и район
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