Бойцов стиля Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят с младшего возраста

Подростки из Липецка и Чаплыгина стали призёрами турнира по ММА.

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А Игорь Суворов занял 3-е место в весовой категории до 44 кг. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что юный спортсмен добился успеха в возрасте 12-13 лет.











Многочисленная команда из Липецкой области выступила в Рязани на соревнованиях по смешанным боевым единоборствам ММА.В турнире приняли участие около 400 спортсменов разных возрастов из 17 регионов России, а приезд нескольких бойцов из Белоруссии дал организаторам гордое право называть соревнования международными.Лишь два липецких спортсмена поднялись на пьедестал почёта. Константин Лазарь из клуба «Юный спасатель» взял бронзу среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 83,4 кг.Наследников жёсткого стиля единоборств Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят смолоду. Суворов занимается в ДЮСШ Чаплыгинского района.