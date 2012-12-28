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Спорт
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вчера, 18:49
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Бойцов стиля Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят с младшего возраста
Подростки из Липецка и Чаплыгина стали призёрами турнира по ММА.
В турнире приняли участие около 400 спортсменов разных возрастов из 17 регионов России, а приезд нескольких бойцов из Белоруссии дал организаторам гордое право называть соревнования международными.
Лишь два липецких спортсмена поднялись на пьедестал почёта. Константин Лазарь из клуба «Юный спасатель» взял бронзу среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 83,4 кг.
А Игорь Суворов занял 3-е место в весовой категории до 44 кг. Пикантность ситуации придаёт тот факт, что юный спортсмен добился успеха в возрасте 12-13 лет.
Такой юный и уже метит в «Последние Императоры»
Наследников жёсткого стиля единоборств Фёдора Емельяненко в Липецкой области готовят смолоду. Суворов занимается в ДЮСШ Чаплыгинского района.
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