Парень из Сырского Рудника выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо

У воспитанников школы «Юность» медали всех достоинств.

Финал в этом весе вообще мог оказаться чисто липецким: с другой стороны сетки без поражений двигался ещё один наш земляк Алексей Чиркин, дошёл до полуфинала, но в упорной борьбе уступил как раз Белогузову. Единственная неудача не выбила Алексея из колеи – в схватке за 3-е место он взял верх над Тимуром Хайретдиновым из Твери и выиграл бронзу.









Глаз радуется: Загорский на вершине, Чиркин (второй справа) на третьей ступени











Лупоносов-младший - яблоко от яблони...





Воспитанники липецкой спортивной школы №8 «Юность» завоевали медали всех достоинств в Ямном Воронежской области на Всероссийских рейтинговых соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.Особенно успешно наши земляки выступили в весовой категории до 73 кг. Максим Загорский на пути к финалу выиграл 3 схватки, а четвёртую победу одержал в решающем поединке за «золото» над Ярославом Белогузовым из Подмосковья и стал победителем соревнований. Благодаря этому успеху 16-летний дзюдоист впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Егор Солопов в весовой категории до 81 кг выиграл 2 схватки и уступил в финале Антону Бородину из Московской области, итог – «серебряная» награда.А в лёгком весе до 50 кг пять схваток провёл Фёдор Лупоносов, четыре из них он выиграл и завоевал «бронзу».Фёдор – сын директора спортивной школы «Юность» мастера спорта Вячеслава Лупоносова. У которого по этому поводу возникла двойная гордость – и как у отца, и как у тренера.Кроме него ребят подготовили Станислав Алексеев и Андрей Валихов.В соревнованиях приняли участие 147 спортсменов из 15-ти регионов России.