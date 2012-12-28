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вчера, 17:35
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Парень из Сырского Рудника выполнил норматив кандидата в мастера спорта по дзюдо

У воспитанников школы «Юность» медали всех достоинств.

Воспитанники липецкой спортивной школы №8 «Юность» завоевали медали всех достоинств в Ямном Воронежской области на Всероссийских рейтинговых соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.

Особенно успешно наши земляки выступили в весовой категории до 73 кг. Максим Загорский на пути к финалу выиграл 3 схватки, а четвёртую победу одержал в решающем поединке за «золото» над Ярославом Белогузовым из Подмосковья и стал победителем соревнований. Благодаря этому успеху 16-летний дзюдоист впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Финал в этом весе вообще мог оказаться чисто липецким: с другой стороны сетки без поражений двигался ещё один наш земляк Алексей Чиркин, дошёл до полуфинала, но в упорной борьбе уступил как раз Белогузову. Единственная неудача не выбила Алексея из колеи – в схватке за 3-е место он взял верх над Тимуром Хайретдиновым из Твери и выиграл бронзу.

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Глаз радуется: Загорский на вершине, Чиркин (второй справа) на третьей ступени

Егор Солопов в весовой категории до 81 кг выиграл 2 схватки и уступил в финале Антону Бородину из Московской области, итог – «серебряная» награда.

А в лёгком весе до 50 кг пять схваток провёл Фёдор Лупоносов, четыре из них он выиграл и завоевал «бронзу».Фёдор – сын директора спортивной школы «Юность» мастера спорта Вячеслава Лупоносова. У которого по этому поводу возникла двойная гордость – и как у отца, и как у тренера.Кроме него ребят подготовили Станислав Алексеев и Андрей Валихов.

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Лупоносов-младший - яблоко от яблони...

В соревнованиях приняли участие 147 спортсменов из 15-ти регионов России.
Дзюдо
СШ №8 Юность
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Шишкин лес
вчера, 23:43
Не пацан,мужык, уважуха
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Молодец
вчера, 23:19
парень!!! Поздравляем
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деревенский ниндзя
вчера, 22:59
Ямное - это село. Какой чемпионат России может быть в селе ?
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Алкан с ЛТЗ
вчера, 22:17
Ну понятное дело ...Своему сыночку папа больше времени уделял , чем другим!
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Житель
вчера, 21:31
Круто! Только спортсмены знают сколько сил надо, чтобы достигнуть таких результатов! Молодцы ребята! Гордость нашего города !!!
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Тимон
вчера, 18:36
Вот это новость! Глобальная победа добра над злом)))))
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16 район
вчера, 18:19
Просто молодцы ребята, вот куда надо силу отдавать в спорт и достижения целей
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