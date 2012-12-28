Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

28 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в четырех районах города, без холодной воды временно останутся жители 26 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах и зданиях № 30 стр.4 по улице Московской, № 2 по улице Прудной, №№ 20, 20а, 21, 22, 23 по улице Коммунистической, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 по улице Волгоградской, №№ 14, 16, 18 по улице Ильича, №№ 19, 21, 23 по улице Молодежной, № 2 по улице Зегеля, №№ 5, 5а, 5б по улице Интернациональной, №№ 8, 10 по улице Плеханова, № 1 по улице Саперной, № 20 в переулке Кузнечном. Также холодной воды не будет у жителей частного сектора улиц Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Трудовой, Большие ключи, переулка Узорного. Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 28 октября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. С 09:00 до 18:00 с перебоями электричества из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Богдана Хмельницкого, Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, Ангарской, Ново-Весовой, Ударников, Неделина, по проспекту Победы, в переулке Виноградном, по проезду Каштановому. Перебои со светом в указанный промежуток продлятся не более трех часов для отдельного домовладения. С 09:00 до 18:00 из-за плановых ремонтных работ обесточат улицы Бардина, Бабушкина, Семенова Тян-Шанского, Ивовую, Лозовую, Радужную, Черешневую, Московскую, Новую (Косыревка), Краснознаменную, садоводчество «Монтажник».