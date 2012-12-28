В Липецком районе перекрыта трасса из-за обломков БПЛА

Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников.

Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, временно приостанавливается движение на участке трассы Орёл – Тамбов от села Косырёвка до села Частая Дубрава.Это вынужденная мера для обеспечения безопасности.Движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки.Как сообщили в Управлении дорог и транспорта Липецкой области, из-за ограничения движения на трассе Орел – Тамбов возможны задержки в выполнении рейсов автобусов межмуниципальных маршрутов, движущихся через населенные пункты Косыревка и Частая Дубрава.