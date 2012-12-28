Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Глава Данковского района попросил не снимать и не выкладывать в Интернете передвижение через район техники
Власти предостерегают от общения в Сети с интересующимися обстановкой в Липецкой области
Официальный представитель МВД Ирина Волк опубликовала видео допроса задержанных беглецов из липецкой колонии
Происшествия
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38 минут назад
В Липецком районе перекрыта трасса из-за обломков БПЛА
Специалисты продолжают обезвреживание обломков сбитых беспилотников.
Это вынужденная мера для обеспечения безопасности.
Движение возобновится, как только взрывотехники уберут обломки.
Как сообщили в Управлении дорог и транспорта Липецкой области, из-за ограничения движения на трассе Орел – Тамбов возможны задержки в выполнении рейсов автобусов межмуниципальных маршрутов, движущихся через населенные пункты Косыревка и Частая Дубрава.
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