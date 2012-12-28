Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»

Людей отвезут до ближайшего укрытия.

«До отмены красного уровня опасности в Липецке и Липецком районе останавливается движение межмуниципальных маршрутов. Автобусы, находящиеся в рейсе, направляются вместе с пассажирами до ближайшего укрытия.Будьте осторожны! Не стойте на остановках! Укройтесь в безопасном месте!», — сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.Кроме межмуниципальных маршрутов в Липецке остановлено и движение общественного транспорта.