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15 минут назад
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Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»

Людей отвезут до ближайшего укрытия.

«До отмены красного уровня опасности в Липецке и Липецком районе останавливается движение межмуниципальных маршрутов. Автобусы, находящиеся в рейсе, направляются вместе с пассажирами до ближайшего укрытия.

Будьте осторожны! Не стойте на остановках! Укройтесь в безопасном месте!», — сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.

Кроме межмуниципальных маршрутов в Липецке остановлено и движение общественного транспорта. 
воздушная тревога
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Алканавт
3 минуты назад
В убежищах предусмотрены горячительные напитки для снятия стресса???
Ответить
Не я
3 минуты назад
Автобусы как ездили по Липецку, так и ездят под звуки сирен
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zzzz
4 минуты назад
не жизнь, а сказка у нас
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МАЛИНА ШИП
4 минуты назад
Спасибо Роману Ченцову и Игорю Артамонову за своевременное информирование в Телеграм об опасностях!
Ответить
Яна
4 минуты назад
Второй раз сирена мне очень страшно
Ответить
Не переживай
1 минуту назад
Это когда то закончится…
Ответить
Гость
8 минут назад
Опять серена.
Ответить
...
5 минут назад
Серены в море, а это сирена
Ответить
Житель
9 минут назад
Кто там в автобусах, вас реально в укрытия отвезли?
Ответить
А где
10 минут назад
Где это загадочное безопасное место?
Ответить
Дух Ильфа и Петрова
2 минуты назад
Может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?
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Алькаш
8 минут назад
Это тайна
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