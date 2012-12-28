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Движение межмуниципальных автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Происшествия
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15 минут назад
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Движение автобусных рейсов в Липецке и Липецком районе остановлено до отмены «красного уровня»
Людей отвезут до ближайшего укрытия.
Будьте осторожны! Не стойте на остановках! Укройтесь в безопасном месте!», — сообщили в управлении дорог и транспорта Липецкой области.
Кроме межмуниципальных маршрутов в Липецке остановлено и движение общественного транспорта.
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