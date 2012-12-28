Александр Рябченко снова станет первым вице-губернатором

На ближайшей сессии Липецкого областного Совета предстоит согласовать назначение Александра Рябченко первым заместителем губернатора Липецкой области. По требованию Устава области такие назначения проводится только с одобрения депутатов.Александр Рябченко работает в ранге первого вице-губернатора три года — с 9 декабря 2021 года после ухода с этого поста Николая Тагинцева. Три года назад при голосовании в областном Совете за его проголосовали 24 депутата, «против» — 12.Александру Рябченко 37 лет. Он родился в Новом Уренгое Тюменской области. В 2009 году окончил государственный университет управления, а в 2014 году — Сингапурский институт управления и развития. Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером по организации и управлению строительным производством ООО «Стройгазконсалтинг». Через год перешел на работу в аппарат губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2015-2017 годах работал генеральным директором государственного казенного учреждения «Гостинично-транспортный комплекс «Ямальский», затем руководил государственным унитарным предприятием «Ямалгосснаб». С ноября 2018 года занимал должность управляющего делами правительства Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2019 года переехал в Липецк и занял должность вице-губернатора.