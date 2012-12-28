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сегодня, 13:37
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Главой Липецкого муниципального округа вновь избран Давид Тодуа

Сегодня сессия Совета депутатов Липецкого муниципального округа единогласно избрала Давида Тодуа на должность главы округа.

У Давида Тодуа был только один соперник — глава Сенцовского сельского поселения Евгений Ананьев.  Пять лет назад Давид Тодуа также получил полную поддержку депутатского корпуса, тогда его соперницей была глава Большекузьминского сельсовета Липецкого района Наталья Мартынова.

Переизбрание можно назвать подарком к дню рождения чиновника, 20 октября Давиду Тодуа исполнилось 40 лет. У него два высших образования: по специальности «Экономика и управление на предприятии», полученного в Белгородском университете, и «Юриспруденция» — Российской академии народного хозяйства. Давид Тодуа работал в системе потребительской кооперации, в 2013 году избрался депутатом Липецкого районного Совета, а в 2019 году возглавил Липецкий район. Женат, воспитывает дочь.

Фото: Telegram-канал Липецкая область
Давид Тодуа
Липецкий округ
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Комментарии (2)

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Сирожа Зверев
2 минуты назад
прям народ выбирал, пишите верно, переназначение удобных людей
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смотритель зоопарка
сегодня, 13:48
удивиться что ли надо? кто ж с таких мест то уходит)
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