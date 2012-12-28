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25 минут назад

Птица в Копцевых Хуторах погибла от яда против грызунов

Ветеринары обнародовали причину гибели ворон и галок

21 октября жители Копцевых Хуторов обнаружили в селе множество погибших ворон и галок. В тот же день работники местной станции по борьбе с болезнями животных взяли пробы, чтобы выявить причину гибели птицы.

Сегодня результаты анализов стали известны.

«В образцах материала от погибших птиц выявлено наличие остаточных количеств препаратов зоокумаринового ряда, которые, надо полагать, попали воронам и галкам из зерновых приманок против мышевидных грызунов в ходе проведения плановой осенней дератизации.

Наличие возбудителей особо опасных инфекционных болезней (грипп птиц, болезнь Ньюкасла, орнитоз) по результатам молекулярно-генетических исследований методом полимеразно-цепной реакции не подтверждено», — сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области.
гибель птицы
Копцевы Хутора
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