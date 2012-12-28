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Происшествия
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25 минут назад
Птица в Копцевых Хуторах погибла от яда против грызунов
Ветеринары обнародовали причину гибели ворон и галок
Сегодня результаты анализов стали известны.
«В образцах материала от погибших птиц выявлено наличие остаточных количеств препаратов зоокумаринового ряда, которые, надо полагать, попали воронам и галкам из зерновых приманок против мышевидных грызунов в ходе проведения плановой осенней дератизации.
Наличие возбудителей особо опасных инфекционных болезней (грипп птиц, болезнь Ньюкасла, орнитоз) по результатам молекулярно-генетических исследований методом полимеразно-цепной реакции не подтверждено», — сообщили в управлении ветеринарии Липецкой области.
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