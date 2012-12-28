Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
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сегодня, 10:53
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Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
В селе нашли множество мертвых ворон и галок. Причину гибели птиц выяснят ветеринары.
— Кот думает, есть не есть, не надо не ешь ее, — говорит автор видео из села, который насчитал больше десятка мертвых птиц.
В администрации Липецкого округа GOROD48 сообщили, что сегодня в Копцевы Хутора приедут работники местной станции по борьбе с болезнями животных, они возьмут пробы, чтобы узнать причину случившегося.
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