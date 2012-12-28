Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище

В селе нашли множество мертвых ворон и галок. Причину гибели птиц выяснят ветеринары.

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Сегодня утром жители села Копцевы Хутора Липецкого округа обнаружили множество мертвых ворон и галок.— Кот думает, есть не есть, не надо не ешь ее, — говорит автор видео из села, который насчитал больше десятка мертвых птиц.В администрации Липецкого округа GOROD48 сообщили, что сегодня в Копцевы Хутора приедут работники местной станции по борьбе с болезнями животных, они возьмут пробы, чтобы узнать причину случившегося.