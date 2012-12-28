Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?

Сегодня уже 11 день, как начался отопительный сезон, но отопление до сих пор есть не у всех, мы выяснили, что случилось с остановочным павильоном на проспекте Победы, и спросили у липчан, в каком месте Нижнего парка они бы хотели видеть аттракционы.