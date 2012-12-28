Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой
Спорт
Стекло на Доватора упало само
Происшествия
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
В селе Ленино горел жилой дом
Происшествия
«Ждите отопления!»
Общество
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
На дороге между Хлевным и Тербунами погибла косуля
Происшествия
Разбит остановочный павильон «Улица Доватора»
Происшествия
Читать все
Долгострой на улице Неделина станет частным медицинским центром
Общество
Липчан предупреждают о шести новых способах мошенничества
Происшествия
Птица в Копцевых Хуторах погибла от яда против грызунов
Происшествия
70-летняя женщина погибла на трассе «Дон» в Становлянском районе
Происшествия
Подросток проломил трубой стену гаража и вынес два комплекта резины
Происшествия
В Липецкую область на один день заглянут дожди
Погода в Липецке
В Лебедяни прекращены полномочия депутата, осужденного за присвоение 174 870 рублей
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?
Общество
На НЛМК учредили новые награды для сотрудников к юбилею предприятия
НЛМК Live
Читать все
Общество
285
сегодня, 20:24
2

Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?

Сегодня уже 11 день, как начался отопительный сезон, но отопление до сих пор есть не у всех, мы выяснили, что случилось с остановочным павильоном на проспекте Победы, и спросили у липчан, в каком месте Нижнего парка они бы хотели видеть аттракционы.

По официальным данным, в 11-й день с начала отопительного сезона в Липецке нет отопления в девяти многоквартирных домах. Виновата в этом, по словам председателя городского департамента ЖКХ Сергея Ходякова, «Квадра». В 43-х домах есть проблемы с отоплением — тут накосячили управляющие компании.

С официальными данными спорить сложно, но судя по комментариям GOROD48, проблемных домов в два с лишним раза больше. Нам пожаловались на отсутствие отопления с Гагарина, 2, 4 и 55/1, Терешковой 3/2, Липовской, 10 и 4/3, Горняцкой, 1, 9-й микрорайона, 15, 20, 24 и 25, Юных Натуралистов, 15, 8 Марта. 26/4, Малых Ключей, 1 и 2, Советской, 68, Московской, 67, Космонавтов, 38, Первомайской, 45, Интернациональной, 19 и 57, Циолковского, 43, Меркулова, 43, Неделина, 39, Горького 13/2. Читатели сообщили, что на улице Меркулова в домах 3, 5, 7,9 нет горячей воды. На улице Первомайской, 101, Достоевского, 71  и Космонавтов, 74 проблемы с наладкой отопления.

Представители УК и «Квадры» в последнее время заняты футболом: отправляют липчан друг к другу, не желая брать на себя ответственность за холодные батареи. Вопрос отвественности можно было бы решить, если представители управляющих компаний и «Квадры» заключили договоры по параметрам теплоносителя в доме. Но э того не происходит.

В «Квадре» говорят о нехватке рабочих рук. Когда у представителя энергокомпании Виталия Маклакова  депутаты Игорь Подзоров и Борис Понаморев спросили, почему они не благоустраивают места раскопок, тот ответил, что главное дать тепло, не до благоустройства — людей не хватает, а те что есть работают допоздна и без выходных.

Между тем, на днях в разрытую яму на улице Советской упала липчанка. Упала, можно сказать, удачно. Сама выбралась и ничего не сломала.

«Такого бардака давно не помню», — отметил Местный.

«Квадре нужно рабочим платить достойную зарплату. В 90-е годы в Тепловые сети тяжело было устроится на работу». — написала Неравнодушная.

«Только эта достойная зарплата должна учитываться в тарифах, из которых формируется выручка Квадры. За год цены на топливо, материалы, металл растут на 40-50%, а тарифы максимум на 10», — ответил ей Гость.

«Если бы жилинспекция реагировали и работала бы на обращения граждан, то бы многие дома не получили бы этих паспортов готовности. А то вопрос задаёшь один, а ответ получаешь вообще не об том, или отписка», — пожаловался другой Гость.

«Запасаемся попкорном и смотрим 33 серию увлекательного триллера «Куда же делось тепло из дома», — сотстрил Нардеп.

На остановке «Улица Доватора»  из остановочного павильона вылетело стекло.  



Однако упало оно не само по себе, три дня назад его повредил вандал.

С начала года вандалы выбили в павильона четыре десятка стеклянных панелей. Между тем, каждая из них стоит 12 000 рублей.

Павильону на остановке «Улица Доватора» давно не везет. В прошлом году гражданин разбил в нем стекла из-за того, что поссорился с девушкой.

Тема заинтересовала читателей и они надавали мэрии советов.

«Найти и обезвредить! А еще, взыскать стоимость стекла и за работу по установке! Может, для других будет не повадно!» — написали Они с Луны!

«Верните остановки 90-х годов. Ничего не падало». — предложила Надежда.

«Чугунные надо ставить». — согласился Гость.

«Остановки надо делать. как раньше, из бетона и металла, а не из .овна и палок, и будет вам счастье». — уверен Рома.

«Пора прекратить ставить стеклянные павильоны! В современных условиях они себя не оправдывают! Ставьте любые, но только противовандальные! И в которых можно было бы спрятаться от беспилотников!» — предложил комментатор.

«Надо повышать культурный уровень населения». — не согласился с ними Савелий.

«Офигенно антивандальное стекло, что его можно мягким туфлем разбить». — удивились моем отмываем.

«А каритиста ночного нашли?», — спросил нквд.

GOROD48 сегодня просил у липчан, в какой части Нижнего парка они хотели бы видеть аттракционы. Мэр Роман Ченцов надумал вернуть карусели в парк. А МАУК «Мой город Липецк» уже объявил тендер на покупку девяти аттракционов за 130 миллионов рублей.

Мнения липчан разделились: одни топили за центр парка, другие — за «взлетку». Были и те, кто предложил установить аттракционы на Зеленом острове, а парк оставить таким, какой он есть. 



Выходя завтра из дома, не забудьте зонт: в Липецке ожидается небольшой дождь, станет прохладнее — не выше девяти градусов.
вечЁрка
отопительный сезон
вандализм
аттракционы
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
vlad
38 минут назад
Если бы всё было так просто. Раньше был ГОСТ, толщина стенок труб отопления должна быть не менее 4-х мм, сейчас ставят то, что дешевле (2,5-3,0 мм). Сколько они прослужат? Только гарантийный срок, не превышающий три года, так же и с дорогами. Куда "катимся"? Раньше это называли: "Нельзя ср...ть на собственный хвост". Сейчас мораль одна - деньги.
Ответить
Электорат
сегодня, 20:40
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru