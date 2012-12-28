Липецкая «Квадра» не подписывает с управляющими компаниями договоры по параметрам теплоносителя в дома
Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: ждите отопления, разбитый павильон и где ставить аттракционы?
Сегодня уже 11 день, как начался отопительный сезон, но отопление до сих пор есть не у всех, мы выяснили, что случилось с остановочным павильоном на проспекте Победы, и спросили у липчан, в каком месте Нижнего парка они бы хотели видеть аттракционы.
С официальными данными спорить сложно, но судя по комментариям GOROD48, проблемных домов в два с лишним раза больше. Нам пожаловались на отсутствие отопления с Гагарина, 2, 4 и 55/1, Терешковой 3/2, Липовской, 10 и 4/3, Горняцкой, 1, 9-й микрорайона, 15, 20, 24 и 25, Юных Натуралистов, 15, 8 Марта. 26/4, Малых Ключей, 1 и 2, Советской, 68, Московской, 67, Космонавтов, 38, Первомайской, 45, Интернациональной, 19 и 57, Циолковского, 43, Меркулова, 43, Неделина, 39, Горького 13/2. Читатели сообщили, что на улице Меркулова в домах 3, 5, 7,9 нет горячей воды. На улице Первомайской, 101, Достоевского, 71 и Космонавтов, 74 проблемы с наладкой отопления.
Представители УК и «Квадры» в последнее время заняты футболом: отправляют липчан друг к другу, не желая брать на себя ответственность за холодные батареи. Вопрос отвественности можно было бы решить, если представители управляющих компаний и «Квадры» заключили договоры по параметрам теплоносителя в доме. Но э того не происходит.
В «Квадре» говорят о нехватке рабочих рук. Когда у представителя энергокомпании Виталия Маклакова депутаты Игорь Подзоров и Борис Понаморев спросили, почему они не благоустраивают места раскопок, тот ответил, что главное дать тепло, не до благоустройства — людей не хватает, а те что есть работают допоздна и без выходных.
Между тем, на днях в разрытую яму на улице Советской упала липчанка. Упала, можно сказать, удачно. Сама выбралась и ничего не сломала.
«Такого бардака давно не помню», — отметил Местный.
«Квадре нужно рабочим платить достойную зарплату. В 90-е годы в Тепловые сети тяжело было устроится на работу». — написала Неравнодушная.
«Только эта достойная зарплата должна учитываться в тарифах, из которых формируется выручка Квадры. За год цены на топливо, материалы, металл растут на 40-50%, а тарифы максимум на 10», — ответил ей Гость.
«Если бы жилинспекция реагировали и работала бы на обращения граждан, то бы многие дома не получили бы этих паспортов готовности. А то вопрос задаёшь один, а ответ получаешь вообще не об том, или отписка», — пожаловался другой Гость.
«Запасаемся попкорном и смотрим 33 серию увлекательного триллера «Куда же делось тепло из дома», — сотстрил Нардеп.
На остановке «Улица Доватора» из остановочного павильона вылетело стекло.
Однако упало оно не само по себе, три дня назад его повредил вандал.
С начала года вандалы выбили в павильона четыре десятка стеклянных панелей. Между тем, каждая из них стоит 12 000 рублей.
Павильону на остановке «Улица Доватора» давно не везет. В прошлом году гражданин разбил в нем стекла из-за того, что поссорился с девушкой.
Тема заинтересовала читателей и они надавали мэрии советов.
«Найти и обезвредить! А еще, взыскать стоимость стекла и за работу по установке! Может, для других будет не повадно!» — написали Они с Луны!
«Верните остановки 90-х годов. Ничего не падало». — предложила Надежда.
«Чугунные надо ставить». — согласился Гость.
«Остановки надо делать. как раньше, из бетона и металла, а не из .овна и палок, и будет вам счастье». — уверен Рома.
«Пора прекратить ставить стеклянные павильоны! В современных условиях они себя не оправдывают! Ставьте любые, но только противовандальные! И в которых можно было бы спрятаться от беспилотников!» — предложил комментатор.
«Надо повышать культурный уровень населения». — не согласился с ними Савелий.
«Офигенно антивандальное стекло, что его можно мягким туфлем разбить». — удивились моем отмываем.
«А каритиста ночного нашли?», — спросил нквд.
GOROD48 сегодня просил у липчан, в какой части Нижнего парка они хотели бы видеть аттракционы. Мэр Роман Ченцов надумал вернуть карусели в парк. А МАУК «Мой город Липецк» уже объявил тендер на покупку девяти аттракционов за 130 миллионов рублей.
Мнения липчан разделились: одни топили за центр парка, другие — за «взлетку». Были и те, кто предложил установить аттракционы на Зеленом острове, а парк оставить таким, какой он есть.
Выходя завтра из дома, не забудьте зонт: в Липецке ожидается небольшой дождь, станет прохладнее — не выше девяти градусов.
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