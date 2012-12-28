Разбит остановочный павильон «Улица Доватора»

С начала года в остановочных павильона разбиты около 40 стекол.



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На остановке «Улица Доватора» разбиты стекла павильона. Каждое из них стоит 12 тысяч рублей.Как сообщили GOROD48, в муниципальном управлении благоустройства, с начала года в остановочных павильонах разбиты уже около 40 стекол, еще столько же заменены из-за трещин.«По всем случаям порчи павильонов в полицию направлены заявления», — добавили в управлении.