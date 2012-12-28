В Липецке без отопления — 9 многоэтажек

В департаменте ЖКХ мэрии и в «Квадре» поклялась подать в них тепло к концу недели. И уточнили — этой.

Сегодня в Липецке без тепла оставались девять многоэтажек. Об этом депутатам горсовета сообщил вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков. Отопления в них нет по вине «Квадры».Сергей Ходяков и представитель «Квадры» Виталий Маклаков пообещали депутатам подать тепло в эти дома к концу этой недели.Проблемы с отоплением, по словам вице-мэра, по вине управляющих компаний, испытывают жители еще 43 многоквартирных домов. «Эта цифра живая, ежедневно меняющаяся», — сказал Сергей Ходяков.Примечательно, что ни чиновник, ни представитель «Квадры» не назвали адресов домов, жители которых испытывают перебои с теплом и горячей водой. Возможно, ситуация куда хуже, чем она есть на деле. Так, депутат Екатерина Пинаева сообщила, что в ее округе в 10 многоэтажках из 72 — проблемы с отоплением, а в двух домах у жителей до сих пор нет горячей воды. «И эти домов нет ни в каких списках!» — воскликнула депутат.Напомним, что на включение отопления глава Липецка Роман Ченцов дал энергетикам и управляющим компаниям пять дней: с 14 по 18 октября. К концу пятницы, 18 октября, без отопления оставались 43 многоэтажки.