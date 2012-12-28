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21 минуту назад
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В Липецке без отопления — 9 многоэтажек

В департаменте ЖКХ мэрии и в «Квадре» поклялась подать в них тепло к концу недели. И уточнили — этой.

Сегодня в Липецке без тепла оставались девять многоэтажек. Об этом депутатам горсовета сообщил вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков. Отопления в них нет по вине «Квадры».

Сергей Ходяков и представитель «Квадры» Виталий Маклаков пообещали депутатам подать тепло в эти дома к концу этой недели.

Проблемы с отоплением, по словам вице-мэра, по вине управляющих компаний, испытывают жители еще 43 многоквартирных домов. «Эта цифра живая, ежедневно меняющаяся», — сказал Сергей Ходяков.

Примечательно, что ни чиновник, ни представитель «Квадры» не назвали адресов домов, жители которых испытывают перебои с теплом и горячей водой. Возможно, ситуация куда хуже, чем она есть на деле. Так, депутат Екатерина Пинаева сообщила, что в ее округе в 10 многоэтажках из 72 — проблемы с отоплением, а в двух домах у жителей до сих пор нет горячей воды. «И эти домов нет ни в каких списках!» — воскликнула депутат.

Напомним, что на включение отопления глава Липецка Роман Ченцов дал энергетикам и управляющим компаниям пять дней: с 14 по 18 октября. К концу пятницы, 18 октября, без отопления оставались 43 многоэтажки.
отопление
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Комментарии (8)

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Гагарина 2
3 минуты назад
Тепла нет и не было
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Московская 67
3 минуты назад
Отопления нет по вине управляющей компании Нефрит - л не могут заменить метр трубы в подвале
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Tati
6 минут назад
Советская 68, продолжаем мерзнуть и движений никаких нет. УК Маяк и Квадра играют нами в пин-понг. У маяка ответ ведутся восстановительные работы, а Квадра отключено по заявке УК, и каждый раз сроки разные, а у УК их вообще нет.
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местный
6 минут назад
8 марта 26/4 нет отопления по вине УК Маяк! куда только не звонили!!!!!!!!!!!
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Проспект Победы 106
6 минут назад
Есть отопление!
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Игорь
9 минут назад
Липовская 10 нет отопления и горячей воды !
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Гагарина 55/1
12 минут назад
НЕТ отопления !!!
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Липовская 10
13 минут назад
Отопления нет! Из крана с горячей водой течёт ржавая жижа !
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