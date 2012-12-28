В Липецкую область на один день заглянут дожди

25 октября территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днем — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 12 градусов мороза.