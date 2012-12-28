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Погода в Липецке
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сегодня, 17:16
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В Липецкую область на один день заглянут дожди
25 октября территория Липецкой области окажется под влиянием атмосферного фронта, пройдут небольшие дожди. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-7 градусов тепла, что на 1-3 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура ночью — от +4 до +6 градусов, днем — от +7 до +9 градусов.
День 25 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +18. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году — 12 градусов мороза.
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