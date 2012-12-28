Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
«На ремонт Провала»: с гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей туристического налога
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Сегодня в Липецке: «Бабий бунт», липчане убеждены, что ими нельзя манипулировать и выступают за реформу цирков
Липецкая вечЁрка: подозреваемого в убийстве подростка изрезал ножом друг, пожар в бывшем «Леруа Мерлен», и новые налоги
Происшествия
172
42 минуты назад
2
В Липецкой области выявили 358 нарушений в сфере миграции
Сумма наложенных штрафов превысила 640 тысяч рублей.
«Полицейские при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии проверяли места пребывания и работы иностранцев. В середине октября в ходе одного из рейдов были выявлены шесть человек из стран ближнего зарубежья, работавших с нарушением миграционного законодательства. Мигранты были привлечены к административной ответственности. А у одного из нарушителей выявили миграционные документы с признаками подделки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
0
0
0
0
1
Комментарии (2)