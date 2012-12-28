В Липецкой области выявили 358 нарушений в сфере миграции

Сумма наложенных штрафов превысила 640 тысяч рублей.

Липецкие полицейские подвели итоги второго этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал - 2024». Сотрудниками УМВД и УФСБ России по Липецкой области выявлено 358 административных правонарушений в сфере миграции, общая сумма административных штрафов превысила 640 тысяч рублей, судами вынесено 9 постановлений об выдворении иностранцев с территории России, принято 7 решений о неразрешении въезда на территорию страны, выявлено 23 преступления и возбуждено 14 уголовных дел.«Полицейские при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии проверяли места пребывания и работы иностранцев. В середине октября в ходе одного из рейдов были выявлены шесть человек из стран ближнего зарубежья, работавших с нарушением миграционного законодательства. Мигранты были привлечены к административной ответственности. А у одного из нарушителей выявили миграционные документы с признаками подделки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.