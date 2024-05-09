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Сегодня в Липецке: «Бабий бунт», липчане убеждены, что ими нельзя манипулировать и выступают за реформу цирков
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: «Бабий бунт», липчане убеждены, что ими нельзя манипулировать и выступают за реформу цирков
Информационная картина наступившего дня.
Днём в Липецке 9-11 градусов тепла. Четверг пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Молодёжной, 19, 23, 21; Московской, 157; проезде Сержанта Кувшинова, 9.
Кроме того, с 10:00 будет снижено давление холодной воды на улицах 300-летия флота России вл. 2; Полисадной, 17; Ракитной, 2, а также в частном секторе сёл Жёлтые пески и Ссёлки.
Отключение света
С 9:00 до 19:00 останутся без электричества улицы А.Г. Кочеткова, Бардина, Баумана, Водная, Гайдара, Д.Бедного, К.Булавина, Курчатова, К. Цеткин, Семенова-Тян-Шанского, Третьякова, площадь Заводская, переулки Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетный, тёплый, Щепкина, садоводчество «Студёновское».
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Театр
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) приглашает в 18:30 на спектакль «Бабий бунт» (12+).
Народная музыкальная комедия по мотивам «Донских казаков» М.А.Шолохова. Казачий хутор. Казаки гуляют, первачом балуются, бабы домашность справляют. А тут...«С весны заявляется в хутор наша же хуторная Настя. Жила она где-то на шахтах». Раньше ведь какой порядок был: «Баба моя! Чего хочу, то и делаю! Она же как лошадь — не бьешь, не везет!» А тут выходит: что ж, баба-человек, что ли?" И закипает на хуторе бабий бунт:
Песни Высоцкого
В АРТ-пространстве «Модное Место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 19:00 состоится вечер песен Владимира Высоцкого (12+).
Это творческий проект солистов Городского Дворца культуры Ельца. артисты представят уникальное звучание, гармонично объединившее классические мелодии с элементами современности. Каждый сольный номер станет маленьким спектаклем, погружая аудиторию в глубину чувств, которые смог передать В. С. Высоцкий.
Ветераны
Услышать пронзительные и громкие песни, исполненные немолодыми голосами, сегодня можно в Городском дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20). В 11:00 здесь начнётся XV Городской фестиваль-конкурс «Поют ветераны» (0+).
Вход свободный.
Лекция
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в 17:00 состоится лекция на важную тему. Ведущий Сергей Соколов расскажет о «Роль православной церкви в государственном образовании» (16+).
Фото vk.com/lib48ru
Игры
А в культурном пространстве «Биьлиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 пройдёт очередной вечер настольных игр (12+).
Настолок сейчас великое множество, не обязательно уметь играть во все. Игромастер Юлия Гаврилова все покажет и всему научит. Приходить моно целыми компаниями или поодиночке.
Липчане против животных в цирках
Поскольку людские проблемы в России почти все решены, наши довольные граждане хотят счастливо переустроить и животный мир. А чем ещё заниматься, и что обсуждать?
41% липчан в опросе SuperJob поддерживают поступившую в Госдуму инициативу о запрете использования в цирках домашних и диких животных. 12% убеждены, что запретить следует только выступления диких зверей.
Словом – гуманистов у нас большинство, когда речь заходит не о людях. Дискуссию вызывает только судьба тех зверей, которые уже давно стали цирковыми артистами. Часть опрошенных предлагает дать им «доработать до пенсии», часть – передать в зоопарк, наиболее решительные и слабо разбирающиеся в биологии – отпустить на волю.
Липчане и реклама
51% липчан в опросе SuperJob заявил, что не подвержен влиянию рекламы и покупает только самое необходимое. Чаще всего так утверждали мужчины – 53% против 49% женщин.
По результатам опроса выяснилось, что чаще всего под воздействием рекламы липчане покупают продукты питания - 10%, косметику, парфюмерию, средства по уходу -9% и бытовую технику - 7%. По 3% респондентов отметили, что реклама побудила их к покупке гаджетов, лекарств, медицинских изделий и бытовой химии, по 2% — к приобретению автотоваров, одежды, обуви и билетов на культурные мероприятия.
К слову, идеальная реклама как раз и должна быть такой, чтобы человек утверждал, что он принял решение о покупке товара самостоятельно. Судя по результатам опроса – работает, зараза…
Сниматься в рекламе и продвигать любой товар за деньги согласился бы каждый седьмой респондент - 14%.
Это здорово, что наши люди не поддаются чужому влиянию и не позволяют собою манипулировать. Если вы тоже из таких, то обязательно напишите комментарий.
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