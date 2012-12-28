В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты

50 купюр — российские и три — иностранные.

С января по сентябрь 2024 года в банковской системе Липецкой области выявлено 50 поддельных российских купюр — на одну меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, большинство — 38 обнаруженных фальшивок — пятитысячные банкноты. Также обнаружены четыре подделки номиналом 2000 рублей и восемь фальшивых тысячных купюр.Кроме того, в Липецкой области были обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка номиналом 100 китайских юаней.Липчан предупреждают: с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.