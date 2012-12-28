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сегодня, 15:37
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В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты

50 купюр — российские и три — иностранные.

С января по сентябрь 2024 года в банковской системе Липецкой области выявлено 50 поддельных российских купюр — на одну меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, большинство — 38 обнаруженных фальшивок — пятитысячные банкноты. Также обнаружены четыре подделки номиналом 2000 рублей и восемь фальшивых тысячных купюр.

Кроме того, в Липецкой области были обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка номиналом 100 китайских юаней.

Липчан предупреждают: с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.
фальшивомонетчики
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Комментарии (3)

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Нонка
41 минуту назад
Впаривают -рванье купюры ,просрочку продукты и врут в глаза !Не люблю ходить на рынок -гаденько становить ся!
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Нервная мать
29 минут назад
Нонка, в магазине не лучше. Ценник один- на кассе другой! За всеми нужен глаз да глаз.
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НАДЕЖДА
52 минуты назад
Вот объясните мне - как в минимаркете или на рынке можно получить сдачу 5 тыс. руб.? С какой купюры? Это только зарплата наличкой.
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