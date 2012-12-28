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Происшествия
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сегодня, 15:37
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В Липецкой области выявили 53 поддельные банкноты
50 купюр — российские и три — иностранные.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, большинство — 38 обнаруженных фальшивок — пятитысячные банкноты. Также обнаружены четыре подделки номиналом 2000 рублей и восемь фальшивых тысячных купюр.
Кроме того, в Липецкой области были обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США и одна подделка номиналом 100 китайских юаней.
Липчан предупреждают: с большей долей вероятности подделки могут попадаться в минимаркетах, киосках, придорожных кафе, на рынках — там, где нет специальных приборов проверки подлинности банкнот. Если на сдачу вы получили подозрительную купюру, смело просите заменить банкноту.
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