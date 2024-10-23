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сегодня, 09:01
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В центре Липецка утром было жарко: в районе перекрытых мостов вышли из строя светофоры

Центр организации дорожного движения при «Липецкгорсвете» в течение получаса восстановил порядок на дорогах.

Вчера вечером был полностью перекрыт на капремонт мост на Первомайской.Заградительные барьеры вместе с самым маленьким, 18-метровым, автомобильным мостом отсекли более 100 метров улицы.


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А сегодня утром, как назло, вышел из строя контроллер, обеспечивающий работу светофоров в районе перекрытых мостов на Плехановском спуске, на Советской и на Первомайской. Это случилось в 07:20. В результате сбоя светофоры вернулись к прежним настройкам, что тут же привело к пробкам. Водитель 330-й маршрутки рассказал GOROD48, что на перекрестке у мэрии зеленый сигнал светофора для автомобилей горел менее 10 секунд.

— Утром весь пассажирский транспорт выбился из графиков, — сказал водитель.

— Я ехал на работу на машине. В пробке на Ленина простоят 25 минут от перекрестка с Пролетарской до перекрестка с Зегеля. А это 600 метров, — добавил уже водитель легковой машины. — Обычно эта дорога занимает несколько минут в утренний час пик.

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В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, комментируя этот факт, сказали, что восстановить работу контроллера в дистанционном режиме не вышло. Это делали вручную. Работу светофоров удалось восстановить к 8 часам. К 08:30 пробки стали рассасываться.

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— Мы внимательно мониторим дорожную обстановку в центре города. Теперь нам предстоит увидеть, как движется транспорт в вечерние часы пик. При необходимости в работу светофорных объектов будут внесены коррективы, — сказали нам в департаменте.

Напомним, мост на Первомайской за 54 997 033 рубля к концу лета 2025 года отремонтирует та же Уваровская ПМК-22, которая заканчивает перекладку горбатого моста на Советской и на прошлой неделе начала реконструкцию моста на Плехановском спуске.

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Таким образом, в Липецке с сегодняшнего дня в ремонтах находятся сразу четыре моста: на Студеновской, Советской, Плехановском спуске и Первомайской. А в начале следующего года на реконструкцию закроют мост на улице Октябрьской.


ремонт мостов
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Комментарии (2)

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2 минуты назад
облажались? Бесталанные руководители. Позор!
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Липчанин
сегодня, 09:15
Не верю. Не могли более правдоподобную версию придумать?
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