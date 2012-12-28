Квартирный вор из Липецкой области дважды наведался к воронежской пенсионерке

Первый раз вор прикинулся газовщиком, но его разоблачили и выгнали.

В Воронеже по подозрению в краже 125 тысяч рублей из квартиры 85-летней пенсионерки задержан 32-летний житель Липецкой области. К женщине он пришёл под видом работника газовой службы и заявил, что ему необходимо заменить газовое оборудование. Однако сосед пенсионерки его разоблачил и выгнал из квартиры.«Когда сосед выгнал мошенника, женщина ненадолго вышла из квартиры, не закрыв дверь, и преступник вернулся, чтобы украсть деньги. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 32-летний житель Липецкой области, ранее судимый за квартирные кражи. Он был задержан, но свою вину не признал», — сообщили в УМВД России по Воронежской области.В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о краже, он арестован на время следствия.