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Происшествия
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сегодня, 08:58
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Квартирный вор из Липецкой области дважды наведался к воронежской пенсионерке
Первый раз вор прикинулся газовщиком, но его разоблачили и выгнали.
«Когда сосед выгнал мошенника, женщина ненадолго вышла из квартиры, не закрыв дверь, и преступник вернулся, чтобы украсть деньги. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Им оказался 32-летний житель Липецкой области, ранее судимый за квартирные кражи. Он был задержан, но свою вину не признал», — сообщили в УМВД России по Воронежской области.
В отношении липчанина возбуждено уголовное дело о краже, он арестован на время следствия.
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