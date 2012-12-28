После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Общество
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42 минуты назад
На улицах Папина и Союзной асфальт обещают уложить к концу октября
Если позволит погода.
Напомним, что, согласно муниципальным контрактам, ремонт улицы Союзной должен был закончится к 31 августа, а Папина — к 1 октября. Однако из-за компании «РВК-Липецк», которая более чем на три месяца выбилась из графика укладки нового водопровода и переврезок потребителей, подрядчик мэрии, ООО «СДК», не смогла вовремя завершить работы ни на одной из этих улиц. В сентябре представитель дорожно-строительной организации обещал управиться с работами к 15 октября. И вот назван новый срок — 31 октября.
А если начнутся заморозки?
«Добавки в асфальт присадок, которые позволяли бы укладывать его при минусовых температурах, контрактом не предусмотрены», — сказали в мэрии.
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