Мэрия готова заплатить пять миллионов рублей за проектирование пешеходного моста на улице Гайдара
После жалобы пассажира липецкий автовокзал отменил дополнительную плату за бронирование мест
Подростка покусали бродячие собаки: с елецкой мэрии требуют компенсацию в 200 000 рублей
Общество
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сегодня, 17:04
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В сокольские дворы навигатор завел огромный автовоз
Выбраться из узких переулков водителю помогли местные жители.
Как сообщают жители улицы Ушинского, выбраться из плотной застройки между бывшими садовыми участками, где построили несколько таун-хаусов и домом №17 помогла «ювелирная работа местных жителей и самого водителя».
Сбои системы позиционирования в Липецке начались летом и продолжаются до сих пор. Часто по данным геолокации липчане находятся в Грязинском районе.
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