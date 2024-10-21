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Происшествия
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сегодня, 12:38
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Маршрутка въехала в «Ниссан» на улице Меркулова
Движение по улице сейчас не затруднено.
Причина — авария с участием автобуса, которая произошла на улице Генерала Меркулова в районе автобусной остановки «Сиреневый проезд». Маршрутка въехала в «Ниссан», при этом, по словам очевидцев, тормозной след автобуса составил около шести метров. Авария обошлась без пострадавших.
В легковой машине находилась девочка 6-7 лет на вид, она тоже не пострадала. Вскоре малышку забрала пожилая женщина – видимо родственница женщины-водителя.
Движение по Сиреневому проезду сейчас не очень интенсивное и хотя участники аварии перекрыли одну из полос, проехать можно без проблем.
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