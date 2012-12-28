Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения

Сумма ущерба составила 4200 рублей.

Неработающий ранее судимый 34-летний ельчанин подозревается в краже 35 плиток шоколада из магазина по улице Орджоникидзе. Кража была совершена ещё 19 июля и попала на запись камеры наблюдения.«Подозреваемый сложил в пакет плитки шоколада и беспрепятственно вышел из магазина, не заплатив за товар. В общей сложности он похитил 35 плиток шоколада на общую сумму 4200 рублей. Похищенное он продал третьим лицам. Вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.