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сегодня, 09:36
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Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Сумма ущерба составила 4200 рублей.
«Подозреваемый сложил в пакет плитки шоколада и беспрепятственно вышел из магазина, не заплатив за товар. В общей сложности он похитил 35 плиток шоколада на общую сумму 4200 рублей. Похищенное он продал третьим лицам. Вырученными деньгами распорядился по собственному усмотрению», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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