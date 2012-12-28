БПЛА, пожар и потоп – горячая ночка выдалась у жителей одного из липецких домов

Но волноваться не о чем – всё сбили, потушили и перекрыли.

Не только беспилотники тревожили минувшей ночью жителей дома №17 на улице 9-й микрорайон.В 4-м подъезде ночью случился пожар, причины которого пока не установлены. Когда в объятый дымом подъезд попытались войти пожарные, оказалось, что сделать это не просто: подъезд был залит кипятком. Выяснилось, что в довершение всех бед в подъезде прорвало трубу горячего водоснабжения, и потоки воды носились по квартирам и лестничным клеткам.Пришлось вызывать ещё и аварийную службу, которая перекрыла систему ГВС, пожар тоже был потушен.Обошлось без пострадавших, но по информации местных жителей, они до сих пор сидят с запахом гари, но без воды.