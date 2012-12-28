«Красный уровень» воздушной опасности в Липецке, Липецком и Становлянском районах отменен, остается «желтый»
Губернатор Липецкой области просить не помогать спецслужбам противника корректировать атаки БПЛА
Происшествия
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53 минуты назад
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БПЛА, пожар и потоп – горячая ночка выдалась у жителей одного из липецких домов
Но волноваться не о чем – всё сбили, потушили и перекрыли.
В 4-м подъезде ночью случился пожар, причины которого пока не установлены. Когда в объятый дымом подъезд попытались войти пожарные, оказалось, что сделать это не просто: подъезд был залит кипятком. Выяснилось, что в довершение всех бед в подъезде прорвало трубу горячего водоснабжения, и потоки воды носились по квартирам и лестничным клеткам.
Пришлось вызывать ещё и аварийную службу, которая перекрыла систему ГВС, пожар тоже был потушен.
Обошлось без пострадавших, но по информации местных жителей, они до сих пор сидят с запахом гари, но без воды.
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