Двух детей на самокате сбил на пешеходном переходе «Фольксваген»

Несовершеннолетние ехали вдвоем и не спешились перед пешеходным переходом

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Сегодня на улице Кривенкова, в районе дома №11 под колеса «Фольксвагена» попали двое школьников. Мальчики ехал вдвоем на одном самокате и не спешились перед пешеходным переходом. Рядом с ними ехал третий школьник. Он не пострадал.

Удар автомобиля был сильным, школьником подбросило вверх вместе с самокатом и они отлетели от пешеходного перехода метров на восемь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Детей увезла скорая в ОДКБ.