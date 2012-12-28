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Происшествия
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27 минут назад
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Двух детей на самокате сбил на пешеходном переходе «Фольксваген»
Несовершеннолетние ехали вдвоем и не спешились перед пешеходным переходом
Сегодня на улице Кривенкова, в районе дома №11 под колеса «Фольксвагена» попали двое школьников. Мальчики ехал вдвоем на одном самокате и не спешились перед пешеходным переходом. Рядом с ними ехал третий школьник. Он не пострадал.
Удар автомобиля был сильным, школьником подбросило вверх вместе с самокатом и они отлетели от пешеходного перехода метров на восемь.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Детей увезла скорая в ОДКБ.
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