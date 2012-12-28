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339
27 минут назад
7

Двух детей на самокате сбил на пешеходном переходе «Фольксваген»

Несовершеннолетние ехали вдвоем и не спешились перед пешеходным переходом

Сегодня на улице Кривенкова, в районе дома №11 под колеса «Фольксвагена» попали двое школьников. Мальчики ехал вдвоем на одном самокате и не спешились перед пешеходным переходом. Рядом с ними ехал третий школьник. Он не пострадал.

Удар автомобиля был сильным, школьником подбросило вверх вместе с самокатом и они отлетели от пешеходного перехода метров на восемь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Детей увезла скорая в ОДКБ.


ДТП
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
федя
5 минут назад
Водитель виноват .не пропустил пешеходов.смотреть надо.
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Информационно-грязный
6 минут назад
Надеюсь, водителя упекут за решётку за то, что гоняет на такой скорости мимо перехода, даже не пытаясь разглядеть пешеходов и притормаживать
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вот так
7 минут назад
пишутся правила дорожного движения. кровью. не хотят учиться-входят в историю написания пдд.
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Эксперт
15 минут назад
На самокатах же написано только с 18+ лет можно на них ехать! Что то непонятно?
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Я
17 минут назад
Когда запретят эти самокаты
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Гость
17 минут назад
Родителей в школе не научили как надо переходить дорогу, так и детей своих учат.
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Макс
19 минут назад
Когда эти самокаты в Росии запретят от них только ад ни беды.
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