«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма

И как всегда, вынудили перевести на «безопасный счет» кругленькую сумму

70-летней женщине позвонили через мессенджер. Неизвестный представился сотрудником Центробанка и сообщил, что её личный счет может быть заблокирован, а деньги - переданы на нужды террористической организации.—Ей начали угрожать уголовным наказанием. Перед злоумышленниками стояла задача запугать пенсионерку, ввести её в заблуждение, не дать опомниться или обратиться за помощью. И они успешно справились со своей задачей. Пенсионерка попалась на их уловки. Она не прекратила разговор и беседовала с ними наедине, не сообщив о подозрительном звонке в полицию. Чтобы предотвратить списание и не финансировать преступников, аферисты подсказали ей выход – отправить свои деньги на «безопасный счёт». Не теряя ни минуты, пенсионерка поехала с мужем в Липецк, чтобы перевести средства по предложенным реквизитам. Причину срочной поездки супругу она не объяснила. Со своего банковского счёта женщина перечислила более 860 тысяч рублей. Деньги обещали вернуть в этот же день, но больше звонков от лжесотрудников банка она не получала и обратилась в полицию, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.