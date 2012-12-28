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54 минуты назад
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«Сотрудники центробанка» обвинили жительницу Тербунского района в финансировании терроризма
И как всегда, вынудили перевести на «безопасный счет» кругленькую сумму
—Ей начали угрожать уголовным наказанием. Перед злоумышленниками стояла задача запугать пенсионерку, ввести её в заблуждение, не дать опомниться или обратиться за помощью. И они успешно справились со своей задачей. Пенсионерка попалась на их уловки. Она не прекратила разговор и беседовала с ними наедине, не сообщив о подозрительном звонке в полицию. Чтобы предотвратить списание и не финансировать преступников, аферисты подсказали ей выход – отправить свои деньги на «безопасный счёт». Не теряя ни минуты, пенсионерка поехала с мужем в Липецк, чтобы перевести средства по предложенным реквизитам. Причину срочной поездки супругу она не объяснила. Со своего банковского счёта женщина перечислила более 860 тысяч рублей. Деньги обещали вернуть в этот же день, но больше звонков от лжесотрудников банка она не получала и обратилась в полицию, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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