54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал

Его ищут с 14 октября.

В редакцию GOROD48 обратились близкие 54-летнего Валерия Кобелева.Валерий якобы уехал на заработки на один день, но так и не вернулся, на связь не выходит.Валерий Кобелев родился 9 мая 1970 года. Его приметы: рост примерно 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, был одет в серую куртку, джинсы, серое худи.— Мужчина пропал 14 октября. Управление МВД России по городу Липецку устанавливает его местонахождение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.