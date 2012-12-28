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345
18 минут назад
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54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал

Его ищут с 14 октября.

В редакцию GOROD48 обратились близкие 54-летнего Валерия Кобелева.

Валерий якобы уехал на заработки на один день, но так и не вернулся, на связь не выходит.

Валерий Кобелев родился 9 мая 1970 года. Его приметы: рост примерно 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, был одет в серую куртку, джинсы, серое худи.

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— Мужчина пропал 14 октября. Управление МВД России по городу Липецку устанавливает его местонахождение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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12 минут назад
Куда хоть уехал.
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