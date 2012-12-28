«Из-за казахского туроператора»: за сорванный тур на Кубу липчанка требует деньги с депутата областного Совета
Происшествия
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18 минут назад
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54-летний липчанин уехал на один день на заработки и пропал
Его ищут с 14 октября.
Валерий якобы уехал на заработки на один день, но так и не вернулся, на связь не выходит.
Валерий Кобелев родился 9 мая 1970 года. Его приметы: рост примерно 170 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, был одет в серую куртку, джинсы, серое худи.
— Мужчина пропал 14 октября. Управление МВД России по городу Липецку устанавливает его местонахождение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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