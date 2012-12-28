Бензин в Липецкой области продолжает дорожать

На прошлой неделе подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, заметнее всего уже традиционно растет в цене бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается седьмую неделю подряд. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 8 по 14 октября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% (против роста на 0,1% неделей ранее) — с 56,24 до 56,38 рубля за литр. Так, на 0,2% выросла в цене марка бензина АИ-92 — его стоимость составила 53,02 рубля (на 7 октября — 52,90 рубля), бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, до 58,54 рубля (было 58,38 рубля). Бензин марки АИ-98 седьмую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,4%, а стоимость литра составила 80,55 рубля (стоимость на 7 октября — 80,25 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, средняя цена за литр составила 63,07 рубля (на 7 октября — 62,93 рубля).