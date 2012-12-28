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сегодня, 13:50
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Бензин в Липецкой области продолжает дорожать

На прошлой неделе подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, заметнее всего уже традиционно растет в цене бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается седьмую неделю подряд. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 8 по 14 октября) представил Липецкстат.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,2% (против роста на 0,1% неделей ранее) — с 56,24 до 56,38 рубля за литр. Так, на 0,2% выросла в цене марка бензина АИ-92 — его стоимость составила 53,02 рубля (на 7 октября — 52,90 рубля), бензин марки АИ-95 подорожал на 0,3%, до 58,54 рубля (было 58,38 рубля). Бензин марки АИ-98 седьмую неделю подряд остался рекордсменом подорожания — его цена увеличилась на 0,4%, а стоимость литра составила 80,55 рубля (стоимость на 7 октября — 80,25 рубля). Потребительские цены на дизельное топливо выросли на 0,2%, средняя цена за литр составила 63,07 рубля (на 7 октября — 62,93 рубля).

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Комментарии (7)

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Сначала новые
Сравниваю
4 минуты назад
Сейчас качество бензина выше, чем в СССР. А вот молоко 0,8 л за 100 рублей ......
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Русич
35 минут назад
Неделю побостовать и не заправляться. Цена сразу пойдет в низ.
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Они
17 минут назад
Его в Азию за коппейки отправят.
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65+
сегодня, 14:12
Раньше в колхозе литр Бенина и литр молока стоил одинакова 6- 7 копеек, солярка 3 копейки . Хищники капиталисты думают только о наживе на природных ресурсах за счёт всего народа .
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Алкан лтз
31 минуту назад
Очем ты если сейчас молоко с бензином сравнить то литр молока 100р то и бензин бы стоил литр 100р.
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Саффрон
сегодня, 14:11
Бензин-то дорожает , а машин на дорогах не уменьшается. Все богатые стали ! Никто не хочет ходить пешком
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Шнырь
30 минут назад
Я на велике езжу! В переди зима пешком буду ходить
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