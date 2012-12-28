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Экономика
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сегодня, 13:50
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Бензин в Липецкой области продолжает дорожать
На прошлой неделе подорожали все четыре наблюдаемых вида топлива, заметнее всего уже традиционно растет в цене бензин премиальной марки — в лидерах подорожания он остается седьмую неделю подряд. Данные мониторинга цен на бензин за последнюю неделю (с 8 по 14 октября) представил Липецкстат.
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