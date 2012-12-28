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сегодня, 17:43
8

Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась

14 октября в доме прорвало трубу с горячей водой и закоротило проводку. Свет ненадолго появился, но потом снова исчез.

Жильцы дома № 20 по улице Неделина сообщают о продолжающейся коммунальной аварии. После, того как один из подъездов девятиэтажки заволокло паром из лопнувшей трубы, в квартирах исчез свет. После недолгого возвращения электроснабжения, оно снова прервалось.

«Поздно вечером в квартирах нашего 4-го подъезда снова пропал свет. Многочисленные звонки и оставленные заявки в ЕДС и ТСК ни к чему не привели. Аварийка приезжала два раза. В первый раз у них не было ключей от щитовой, во второй раз не смогли попасть на технический этаж. На 05:30 освещение в квартирах не восстановлено. 32 квартиры уже фактически вторые сутки сидят без света. Как можно так издеваться над людьми? Как собираться на работу и детям в школу? И кто за это должен нести ответственность?!», — написали GOROD48 жильцы дома.

В УК «Маяк», которая обслуживает девятиэтажку, перестали отвечать на звонки. Хотя накануне директор «Маяк» Александр Пешкин уверял нас, что к обеду вторника в доме восстановят подачу горячей воды и электричества.

В мэрии знают о бедах жильцов дома.

«Позавчера вечером был порыв горячей воды в доме на участке между стеной и первой задвижкой. 14 октября около 21:00 „Квадра“ отключила воду по заявке УК, а Россети обесточили дом, т. к. произошло короткое замыкание. УК 15 и 16 октября проводила ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, частично напряжение было подано. Проводились работы по устранению течи на трубопроводе ГВС. Горячую воду и отопление на дом подали 15 октября. Осталась проблема по отсутствию электроэнергии в отдельных квартирах, бригада электриков УК работает на доме и сейчас — меняет кабель», — пояснили в пресс-службе мэрии.

По предварительным оценкам, свет у жильцов появится около 21:00.
коммунальная авария
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Комментарии (8)

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Сначала новые
ЖивитеКакХотите
18 минут назад
Эта компании столько касячат и всё работаю, просто откупаются.
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Ольга
39 минут назад
Надеемся то в 21:00 свет всё-таки дадут. Надоело впотьмах и гробовой ледяной тишине перемещаться... В морозилке все растаяло, зарядить тел. невозможно....
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Липецкий
50 минут назад
зато квартплату берут и тресут с тех кто не платит!!!!!
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Правда
сегодня, 18:21
И так по всему городу и стране.
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Правда
сегодня, 18:19
И так по всему городу и стране.
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Ул Ленина, центр.
сегодня, 18:17
Порыв устранили, а к вечеру опять прорвало на том же месте. Воду горячую не дали, из крана горячей идёт холодная. Возникли проблемы в электрощитовой дома. Только бы свет не отключили.
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Ура
сегодня, 18:13
Ура. Нам отопление, наконец-то, двли. Ещё не тепло, но уже не холодно.
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ха
сегодня, 18:04
это же маяк
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