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Общество
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сегодня, 17:43
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Коммунальная авария в доме на Неделина продолжилась
14 октября в доме прорвало трубу с горячей водой и закоротило проводку. Свет ненадолго появился, но потом снова исчез.
«Поздно вечером в квартирах нашего 4-го подъезда снова пропал свет. Многочисленные звонки и оставленные заявки в ЕДС и ТСК ни к чему не привели. Аварийка приезжала два раза. В первый раз у них не было ключей от щитовой, во второй раз не смогли попасть на технический этаж. На 05:30 освещение в квартирах не восстановлено. 32 квартиры уже фактически вторые сутки сидят без света. Как можно так издеваться над людьми? Как собираться на работу и детям в школу? И кто за это должен нести ответственность?!», — написали GOROD48 жильцы дома.
В УК «Маяк», которая обслуживает девятиэтажку, перестали отвечать на звонки. Хотя накануне директор «Маяк» Александр Пешкин уверял нас, что к обеду вторника в доме восстановят подачу горячей воды и электричества.
В мэрии знают о бедах жильцов дома.
«Позавчера вечером был порыв горячей воды в доме на участке между стеной и первой задвижкой. 14 октября около 21:00 „Квадра“ отключила воду по заявке УК, а Россети обесточили дом, т. к. произошло короткое замыкание. УК 15 и 16 октября проводила ремонтные работы по восстановлению электроснабжения, частично напряжение было подано. Проводились работы по устранению течи на трубопроводе ГВС. Горячую воду и отопление на дом подали 15 октября. Осталась проблема по отсутствию электроэнергии в отдельных квартирах, бригада электриков УК работает на доме и сейчас — меняет кабель», — пояснили в пресс-службе мэрии.
По предварительным оценкам, свет у жильцов появится около 21:00.
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